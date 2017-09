«Supimos leer el partido para ser serios y sólidos»

El Castellón recorta desventajas y se sitúa quinto, empatado con el tercero y a tres puntos del líder Eldense, que ayer empató con el Roda, el próximo rival de los albinegros. Ayer, contra el Villarreal C, la batalla se libró en la disputa por la pelota. «El Villarreal es un equipo que mete mucha gente por dentro, y teníamos que tapar eso. Ahí el trabajo de Ximo (Forner), Jordi (Marenyà) y Javi (Zarzo) ha sido buenísimo». «Más calidad que incluso juventud» era la virtud del rival ayer de los albinegros. «A partir de ahí sabíamos que podíamos hacerles daño con Cubillas buscando el duelo por alto con su central zurdo, que es un gran jugador pero no muy grande». Eso buscó el Castellón y por ahí hizo fortuna la banda derecha. «Cuando no tuvimos balón también supimos replegarnos bien».

Frank vivió su primer derbi en el banquillo de Castalia. «Lo de la afición es espectacular», afirmó, «ya no sé cómo agradecérselo». Pero hubo algo que no le gustó. «Yo de ellos no me metería con la ciudad de Vila-real. Con el equipo sí, se entiende entre comillas que se puede, pero con la ciudad no». En ese sentido, «me dirigí a ellos» tras algún cántico de Gol Sur.