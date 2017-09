Debut a lo grande para Calleja

Javi Calleja va a debutar en el Villarreal CF a lo grande. El nuevo entrenador del submarino dirigirá su primer partido, nada más y nada menos, que en la Liga Europa con motivo de la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos de la competición europea. El preparador madrileño solo ha podido entrenar tres días a sus nuevos jugadores ya que su contratación se hizo oficial el lunes pasado tras la destitución de Fran Escribá. Pero su ilusión es máxima y tratará de cambiar la imagen mostrada por el equipo en el último encuentro de Liga en Getafe y empezar su andadura con buen pie.

Acomañado ya por su segundo, Quique Álvarez, Calleja podría realizar alguna que otra rotación para no cargar de minutos a los jugadores más habituales y tratar de sumar una segunda victoria que permitiría a los villarrealenses alcanzar la primera posición de su grupo. El entrenador madrileño no podrá contar con los lesionados Andrés Fernández, Sergio Asenjo, Bruno Soriano y Adrián Marín, ni tampoco con Ruben Semedo ni Denis Cheryshev, quienes no viajaron ayer con la expedición del Villarreal por decisión técnica –en el caso de extremo hispano-ruso se debe al periodo de aclimatación en el que se encuentra tras superar una importante lesión–.

Así, para completar la convocatoria, Calleja ha echado mano del filial, a cuyos jugadores conoce a la perfección porque estuvo entrenándoles hasta el pasado domingo, y ha desplazado a Israel a Diego Fuoli y Ramiro Guerra. Entre las rotaciones y su primer planteamiento, la primera alineación de Calleja resulta una incógnita que solo quedará resuelta instantes antes del encuentro.

Jordi Cruyff en el Maccabi

En el Maccabi su técnico es un viejo conocido del fútbol español, Jordi Cruyff, quien afronta este encuentro con la urgencia de puntuar tras perder en la primera jornada contra el Praga. Cruyff cuenta en su equipo técnico con varios españoles, por lo que conoce a la perfección al Villarreal y está al día de todo lo sucedido en lo que va de temporada en el club de la Plana Baixa.

Por lo que respecta a la formación, el entrenador del Maccabi no tiene bajas por sanción, ya que en el primer encuentro de esta fase de grupos no hubo expulsiones y tan solo fueron amonestados Yeini y Babin, un central que conoce el fútbol español tras haber militado en el Alcorcón, el Granada y el Sporting de Gijón.

De este modo, no se esperan grande variaciones respecto al once inicial que jugó en Praga, pero podría entrar en el centro del campo el español José Rodríguez, alicantino y ex jugador del Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, entre otros, en lugar de Susic o Filipenko.