El Villarreal C quiere remontar el vuelo

El Villarreal C busca reencontrarse con la victoria esta tarde en el campo del Torre Levante. No será un partido nada fácil para el segundo filial que entrena Pere Martí. Enfrente tendrá a uno de los candidatos para disputar la fase de ascenso a Segunda División B, aunque la escuadra de Orriols últimamente no anda muy fina. De todas maneras, es un rival que en su campo es muy complicado de doblegar.

El equipo de la Plana Baixa acumula cuatro partidos consecutivos sin conseguir la victoria tras perder ante el Rayo Ibense, Eldense y Castellón, y empatar el pasado fin de semana contra el Atlético Levante en el Mini Estadi, en un gran partido jugado por los muchachos de Pere Martí.

Para esta cita el Villarreal C solo cuenta con las bajas del lesionado Chepe y del delantero internacional montenegrino Nikola Vujnovic, quien ha sido citado por la selección de su país sub-19. A todo ello, regresa el centrocampista Pablo Álvarez después de cuatro meses de baja por lesión.

El segundo filial amarillo intentará repetir triunfo en el campo Orriols esta tarde como ya hiciese la temporada pasada ganando por un marcador de 0-2 gracias a los goles de Charlie Meseguer y de Oleg Hutsuliak. Los precedentes en ese campo son de una victoria, dos empates y una derrota que llegó la temporada 2015-16 por un marcador final de 2-0 para el Villarreal C.