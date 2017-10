La crisis de Cataluña acrecienta la fuga de ahorros de Tarragona a Castelló

Las entidades bancarias de Vinaròs registraron ayer de nuevo colas multitudinarias, una aglomeración motivada por la llegada de vecinos del sur de Tarragona, que han decidido abrir cuentas nuevas en la localidades castellonenses preocupados por la inestabilidad en Cataluña.

Pese los refuerzos de personal enviados desde la capital de la Plana, las esperas de los clientes fueron considerables, lo que motivó la preocupación en los usuarios habituales de las oficinas por los retrasos en las gestiones habituales

Charo, una anciana de Vinaròs, explicaba ayer que llevaba «más de media hora para poder sacar dinero de mi cuenta»,mientras un administrativo de una empresa del municipio comentaba que «lo que habitualmente me costaba apenas cinco minutos, entre llegar y hacer la gestión, hoy llevó más de un cuarto de hora de cola».

Por otro lado, un vecino de Tortosa explicó a Levante de Castelló que el lunes fue a Vinaròs para trasladar «parte de mis ahorros, pero no me acordaba que era fiesta y he tenido que regresar hoy –ayer para el lector-; no me imaginaba que habría tanta gente»,

Este residente en la provincia tarraconenses admitió que «había gente que trasladaba su dinero, pero no tanta. Son los ahorros de mi vida y tengo cierto temor a un posible corralito, aunque espero que no sea así». «Una vez vuelva todo a la normalidad trasladaré de nuevo mi dinero a Tortosa», apuntó.

La semana pasada, Vinaròs o Benicarló registraron la llegada de oriundos de Alcanar o Sant Carles de la Rápita. La gente más mayor es la que más preocupación ha mostrado por la situación en Cataluña ante un posible «corralito», una posibilidad que ha apuntado la CUP, socio del Govern catalán. El desplazamiento de catalanes a Vinaròs para ingresar su dinero ha beneficiado de forma transitoria al comercio local. «Sí que he notado que estos día tengo gente de fuera, por lo que oigo de Alcanar, Ulldecona o Tortosa», manifestaba un trabajador de una cafetería.