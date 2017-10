Dos empresas textiles de Barcelona sondean su posible traslado al norte de Castelló

Cataluña fue una de las regiones cuna de la revolución industrial en España en el siglo XIX a través del sector textil. El desafío independentista no sólo ha provocado la marcha de las sedes sociales de entidades financieras como CaixaBank o Sabadell, sino que también genera inquietud en el corazón del tejido productivo catalán. Así, dos empresas textiles radicadas en Barcelona han sondeado la posibilidad de instalarse en el norte de Castelló.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castelló, Lola Guillamón, avanzó ayer que las firmas textiles catalanas han preguntado a la entidad sobre la disponibilidad de suelo industrial en localidades como Vinaròs o Benicarló para desplazar sus instalaciones. Guillamón puntualizó que de momento no hay ninguna decisión tomada, pero llamada de las citadas firmas a la Cámara de Castelló evidencia el miedo existente en parte de las empresas y pymes catalanas. «Vinieron a visitarme dos empresas de Barcelona porque no quieren continuar allí. No son empresas del Ibex pero si son grandes», afirmó Guillamón en una entrevista radiofónica.

Por su parte, el alcalde de Vinaròs, Enric Pla, apuntó que por ahora hay rumores pero sostuvo que ninguna empresa de Catalunya se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para solicitar superficie industrial.

Las localidades con más polígonos en la comarca castellonense del Baix Maestrat son Benicarló y Vinaròs. La segunda población se ha registrado en el mapa de suelo industrial activado por la Consellera de Economía y ofrece 977.339 metros cuadrados en cuatro zonas; Carretera d'Ulldecona con 320.000 metros cuadrados, Planes Altes con 242.000, Camí Capsades con 258.100, y Polígono Industrial con 157.638. Benicarló no ha enviado todavía información al respecto a al mapa de la Generalitat, pero cabe recordar que acoge una importante industria del mueble.

Una treintena de empresas de Cataluña han anunciado trasladarán su sede social fuera de Cataluña desde que se celebró el referéndum ilegal el pasado domingo 1 de octubre. Entre otras, se encuentran Torraspapel (Grupo Lecta) y SegurCaixa Adeslas, que moverán sus sedes sociales de Barcelona a Madrid; el grupo constructor Copasa, que llevarán la sede de su filial de medioambiente Pesa de Barcelona a Santiago de Compostela; la inmobiliaria Colonial, que lo hará a Madrid; MRW, a València, y la odontológica DVD Dental, a Madrid, entre otras.