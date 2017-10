"El baloncesto en España es más táctico, de mejor calidad y más profesional que en Islandia"

Base del TAU Castelló. El jugador internacional islandés ambiciona crecer tanto a nivel personal como a nivel colectivo en la LEB Oro de la mano del equipo castellonense.

Aegir Thor Steinarsson (Reykjavík, Islandia, 1991) se formó en las categorías inferiores del Fjölnir Reykjavík, llegando a debutar en la Premier League de Islandia con tan solo 18 años. Sus números –máximo asistente y octavo en robos de balón– le sirvieron para disputar varios campeonatos con las categorías inferiores de la selección islandesa. Tras una pequeña aventura en la II División de la NCAA en Estados Unidos, Steinarsson debutó con la absoluta de Islandia, disputando los Europeos de 2015 y 2017. Tras ascender a ACB con Burgos la temporada pasada, ahora el internacional islandés busca consolidarse en la LEB Oro de la mano del TAU Castelló.

P Usted es uno de los pocos jugadores internacionales que milita en la LEB Oro. ¿Qué siente al haber participado en el Eurobasket de 2015 y 2017?

R Es una experiencia muy divertida. Además, para mí es un honor jugar para mi país y haber participado tanto en el Eurobasket de 2015 como en el de 2017. Considero que haberme enfrentado contra los mejores jugadores de Europa y del mundo fue una gran experiencia. Lo cierto es que creo que he mejorado como jugador y como persona después de esto.

P En el Eurobasket se ha enfrentado a equipos como Alemania, España, Eslovenia o Francia. ¿Qué rival le ha impresionado más?

R Creo que España es el equipo más impresionante y fuerte contra el que nos hemos enfrentado. Cuando jugamos contra ellos en 2015, y más teniendo a Pau Gasol, fue realmente duro. Lo cierto es que España tiene un muy buen juego de equipo.

P En febrero de 2016 decidió abandonar el FR Basket Reykjavik para fichar por el Peñas Huesca. ¿Qué le impulsó a venir a España?

R Para mí siempre había sido un sueño el hecho de venir a España y jugar aquí. Siempre había querido jugar a este estilo de baloncesto, ya que creo que me favorece. Además, sé que siempre me queda la opción de volver a casa y jugar allí en Islandia. Así que quería venir aquí para probarme a mí mismo y mejorar.

P Teniendo en cuenta que se ha formado en Islandia, ¿cómo diría fue su adaptación al baloncesto español y qué diferencias más notables destacaría en cuanto al estilo de juego que se práctica en ambos países?

R En Islandia el juego es mucho más rápido y se hacen un montón de lanzamientos de tres puntos. En cambio, el baloncesto en España es más táctico y, por supuesto, creo que es de mejor calidad y más profesional. Aquí trabajamos muchos detalles ofensivos y defensivos, así que para mí fue muy diferente, pero creo que me adapté bastante rápido a este estilo de juego gracias a que he tenido muy buenos entrenadores.

P La temporada pasada consiguió ascender a ACB con San Pablo Inmobiliaria Burgos. ¿Cómo vivió esa experiencia?

R Fue algo muy especial y divertido. En la vida no se suele experimentar a menudo el hecho de estar en un equipo que gana todo, así que fue genial. El hecho de no perder ningún partido en los play-offs y haber formado parte de un equipo así es algo genial. Además, tanto los aficionados como el equipo y los entrenadores eran magníficos. Por lo tanto, considero que fue una gran experiencia.

P ¿Su renovación con Burgos no pudo hacerse efectiva porque el equipo no se la ofreció o porque usted buscaba crecer a nivel personal en la LEB Oro?

R No me ofrecieron ningún contrato, sino que decidieron tomar otro camino. Quería jugar para ese equipo, esos entrenadores y esa afición, pero no pudo ser . Fue entonces cuando decidí venir a Castelló.

P ¿Considera que jugar en la máxima categoría nacional es una tarea pendiente?

R Por supuesto. Mi sueño es jugar en la ACB. Si este año ganáramos la liga, me gustaría jugar en la máxima división con el TAU Castelló. Pero eso es algo que solo está en nuestras manos y veremos cómo se desarrolla el año.

P ¿Por qué apostó por el TAU Castelló esta temporada y cómo ve al equipo que se ha formado?

R Creo que tenemos un equipo formado por grandes jugadores y, además, el staff técnico es genial. Es cierto que somos muchos jugadores nuevos, pero si trabajamos duro y poco a poco vamos mejorando, creo que podemos hacer grandes cosas este año.

P Hay grandes expectativas con la dupla de bases que han formado Joan Faner y usted. ¿Cómo cree que se complementan?

R La verdad es que creo que los dos tenemos un gran estilo de juego. Quiero decir, los dos jugamos rápido, no somos grandes y además podemos crear mucho juego tanto para nosotros como para el resto del equipo. Por tanto, creo que para el resto de equipos va a ser difícil emparejarse con nosotros, por lo que podemos ser muy grandes.

P ¿Qué expectativas tiene para este año? Tanto a nivel personal como a nivel grupal.

R A nivel personal quiero mejorar como jugador en esta liga. Y a nivel de equipo quiero ganar tantos partidos como sea posible, quiero que defendamos el Ciutat de Castelló cuando juguemos en casa y quiero que mejoremos en cada partido para, al final, ganar.