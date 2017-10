Ruiz reitera que el olvido del himno regional por un error de coordinación

«No hay interés en generar estas polémicas» subrayó ayer la portavoz municipal de Castelló, Verònica Ruiz, en referencia a la ausencia del himno regional en los actos del 9 d'Octubre organizados por el Ayuntamiento de Castelló. Ruiz reiteró que hubo un «error» de coordinación entre la Concejalía de Cultura y el área de Protocolo.

La regidora subrayó que en el 9 d'Octubre de 2015 sonó el himno regional en los premios de Valencians de l'Any de la Fundació Huguet, que se celebran en el salón de plenos del consistorio, y en la edición de 2016 se interpretó en la plaza Mayor. «Este año unos por otros» no se tocó, remarcó la portavoz en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno municipal.

El PP arremetió el mismo 9 d'Octubre contra el descuido del himno regional. El portavoz popular adjunto, Juan José Pérez Macián, acusó a la alcaldesa, Amparo Marco, de ser «la única responsable de que no se interpretara el himno de todos los valencianos el Día de la Comunidad Valenciana. «Poner de excusa que el himno no sonó por un fallo de protocolo no tiene ni pies ni cabeza. Marco no contemplaba la interpretación del himno por nuestra banda municipal de música desde que se empezara a fraguar semanas antes la programación de actos por el 9 d'Octubre».

El portavoz de Compromís, Ignasi García, lamentó por su parte que la portavoz del PP publicara sus críticas en las redes sociales «antes de que terminaran los actos».



Plan de usos del Pinar

La junta de gobierno analizó la primera propuesta de reglamento de usos del Pinar del Grau. Su objetivo, según Ruiz, es afianzar el pulmón verde del Grau como referente de Castelló, ordenar los recursos existentes para conseguir su sostenibilidad y reforzar el mantenimiento del parque.

Por otro lado, aprobó cuatro expedientes de expropiaciones relativos a las obras de ampliación del bulevar Blasco Ibáñez. 16 propietarios se repartirán cerca de 15.000 euros en compensación por diferencias en el justiprecio que se acordó en 2010 para una obra que luego se aprobó en 2012.