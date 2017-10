El PP acusa a Simó de «falta de transparencia» respecto al plan Grau Xarxa Oberta

El concejal popular en el Ayuntamiento de Castelló, Carlos Feliu, reprochó ayer al concejal socialista Rafael Simó su «falta de transparencia» respecto al proyecto europeo Grau Xarxa Oberta, que «ha utilizado para impulsar su carrera política mientras le ha interesado». Según Feliu, «mientras todo ha ido bien, la promoción y la publicidad ha sido extensa, pero desde que supo en el mes de julio que Europa había denegado la subvención para su proyecto estrella, entonces se acabó la transparencia, no le ha interesado decirlo».

El concejal del PP dijo «lamentar» la mala noticia que ha supuesto «la pérdida de 5 millones para Castelló», concretamente, «para las actuaciones incluidas en el proyecto Grau Xarxa Oberta». «Es una mala noticia, pero también lo es que el concejal responsable, Rafael Simó, haya estado ocultándolo a la ciudadanía desde julio. Simó se ha negado a responder a nuestras preguntas en comisiones, la última la formulamos el 11 de septiembre. De no ser porque consultamos la página oficial y supimos entonces que el proyecto había sido descartado del concurso europeo, todavía lo mantendría en secreto», añadió el edil popular.

Además, Feliu recuerda que el bipartito «en el mes de julio disponía de 10 millones de euros con los que podían haber asegurado las actuaciones del Grau Xarxa Oberta, ya que sabían que la subvención europea no iba a llegar. Si no lo han hecho es porque no han querido». «Quien ha mentido y engañado a los castellonenses ha sido Rafael Simó», concluyó.