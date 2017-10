La vida incerta

La Treva és l'adaptació al català de l'obra Time Stands Still, un text de total actualitat, escrit per Donald Margulies, un reputat dramaturg i professor a la Yale School of Drama de Nova York. Ens conta la història de Sarah i James, interpretats per Clara Segura i David Selvas. Ella, fotoperiodista de guerra, malferida en una explosió a l'Iraq, torna a casa, encara convalescent, per refer-se del fantasma d'una mort que va tenir a tocar mentre estava en coma. La seua parella, James, un brillant economista dedicat al periodisme documental, recuperant-se encara de les conseqüències psicològiques d'estar en primera línia de foc, forma amb Sarah un bon tàndem professional, no sempre reflectit en la pròpia vida privada, plena de ferides que caldrà intentar cicatritzar.

La visita de Richard, Ramon Madaula, editor i bon amic de la parella, i la seua nova i jove nòvia, Mandy, Mima Riera, farà que Sarah i James es plantegen una treva per revisar la seua vida. Es qüestionaran, mentre aturen el temps, per què fan el que fan, per què es juguen la vida per una foto, per un article, per què Sarah se sent viva en mig de l'horror i avorrida i inútil en la còmoda vida de Brooklin.

L'espectador té la sensació d'acompanyar els personatges mentre lliuren les pròpies guerres, mentre es fan preguntes de difícil resposta. Més enllà del rerefons d'una guerra de tantes, amb les imatges del terror que no cal ensenyar perquè tots en tenim al cap, La Treva parla sobre les decisions que prenem en la vida, aquelles que marcaran el nostre futur.

La Treva és un espectacle que avança creixent més enllà del text, modern, marcadament urbà, amb una posada en escena magnífica dirigida per Julio Manrique, enriquida per quatre actors excel·lents, capaços de donar sentit al ritme trepidant de diàlegs merament domèstics , a reflexions sobre l'horror del món o als silencis, perfectament mesurats, carregats de tensió.

Un autèntic plaer veure finalment al Principal, amb la sala plena, teatre contemporani fet amb tanta qualitat professional.