Tile of Spain se promociona en dos seminarios en Nueva York y Boston

En el marco de la campaña de promoción del azulejo español en Estado Unidos, cofinanciado por Icex y Ascer y con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Miami, se organizan dos seminarios dirigidos a prescriptores durante el día de hoy y mañana en Nueva York y Boston respectivamente.

En Nueva York el seminario se celebra en la sede de la revista Interior Design (1271 Avenue of the Americas, 17th floor New York, NY, 10020) y contará con la asistencia de aproximadamente 15 diseñadores de interiores y arquitectos. En Boston la acción se desarrollará en el showroom de la empresa Poggenpohl (Poggenpohl Dallas Showroom 135 Newbury Street Boston MA 02116) y contará con la asistencia de aproximadamente 25 diseñadores de interiores y arquitectos.

En ambas citas, el experto formador en cerámica y colaborador de Tile of Spain, Ryan Fasan, presentará las innovaciones en tecnología y los últimos productos disponibles que la industria española ofrece para el uso en la arquitectura y en el interiorismo actual con una conferencia titulada: «Ceramics For Life: Consumer & Design Trends 2017». Además de la conferencia, (que otorga créditos CEU de formación continua), se organiza en ambas jornadas un espacio para el networking y una exposición de producto en la que participan las empresas: Adex, Ceracasa, Cevica, Colorker, Emac, Peronda y Saloni en la edición de Nueva York; y Adex, Colorker, Dune, Emac y Saloni en Boston.