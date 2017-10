Dani Villanueva hace justicia en el Mini Estadi en el minuto 93

Un gol del delantero malagueño Dani Villanueva en el minuto 93 sirvió para empatar un partido que el Villarreal C nunca mereció perder. Al propio atacante amarillo se le anuló un gol legal en el minuto 66, y cuando el 0-1 parecía el resultado final, injusto pero final, apareció el joven atacante andaluz para culminar una jugada iniciada por Leandro con pase a Nikola Vujnovic, y éste hizo el pase de la muerte para poner el 1-1 para alegría de los chavales de Pere Martí y la grada del Mini Estadi. El Olimpic le penalizó el poco atrevimiento y el querer vivir de la mínima renta.

No se vieron goles en una primera parte donde sí que se vieron muchas ocasiones, en especial en el último cuarto de hora. Si no subió ninguno en el marcador fue gracias a las atinadas intervenciones de los dos porteros. Tres clarísimas para cada equipo y todas desbaratadas por el murciano Josele Martínez (Villarreal C) y por el valenciano Paco (Olímpic). Los primeros minutos fueron de tanteo, con un buen equipo setabense que por minuto tuvo el control del balón, y que durante varias fases del mismo los villarrealenses fueron los que tuvieron mucha posesión del cuero y ahí fue cuando sufrió más el equipo visitante.

El último cuarto de hora fue muy frenético. En el minuto 28 un pase de Leandro al lateral Migue Leal acabó con un tiro raso de éste al primer palo que blocó Paco. Cuatro más tarde una falta botada por el asturiano Pablo Álvarez que subió a rematar el central Pepe Castaño y le golpeó mal al balón. Luego dos claras para los setabenses de Jero López. Las dos en minutos y medio. Primero un trallazo de Yeray que Josele rechazó a saque de esquina con apuros, y la segunda para el pelirrojo Pablo Carrascosa que cabeceó un centro de Escobar, y el meta rechazó otra vez a córner.

La última, y posiblemente más clara para el filial amarillo de Pere Martí llegó en el minuto 37 con un pase de Leandro al marroquí Mou y éste, entrenado por la izquierda, lanzó raso y el portero Paco milagrosamente logró rechazar.

La segunda parte no pudo arrancar peor para los intereses amarillos. Tercer saque de esquina a favor del Olimpic ejecutado por Belda, primero de la segunda parte, y en el primer palo cabeceó el lateral Berna. Sorprendió a propios y extraños. El 0-1 subió en el minuto 48. Tocó navegar contra corriente. El filial no le perdió la cara al partido y siguió haciéndole cosquillas al vigente campeón. En el minuto 58 un centro de Migue desde la derecha fue cabeceado fuera por el malagueño Villa.

Precisamente Villa fue protagonista en el minuto 67 con el gol que le anularon, tras cabecear un centro de Nani. El asistente levantó el banderín y las primeras imágenes daban por bueno el gol. Las protestas de nada sirvieron.

Y con el Olimpic bien plantado en su terreno y con un Villarreal C estrellándose en el muro visitante fueron pasando los minutos. Se añadieron cuatro minutos, y cuando quedaban tres Leandro se adentró, profundizó para Nikola Vujnovic que llegó a la línea de fondo y centro raso. Lo demás lo puso Villa. Golpeó y al fondo de las mallas.