Victoria y Mundial para Joan Mir

El español Joan Mir (Honda) se proclamó campeón del mundo de la mejor manera que podía hacerlo, dando la cara y venciendo un Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island que se vio acortado en su recorrido por la aparición de la lluvia durante la decimosexta vuelta de carrera.

Todos los pilotos levantaron en ese momento la mano al final de la recta de meta y Dirección de carrera mostró bandera roja, pues la prueba había sido declarada «en seco» y eso activó el reglamento de competición, con lo que la última vuelta válida era aquella que hubiesen completado todos los pilotos y esa fue la decimoquinta, en la que Joan Mir fue primero, seguido de su compañero de equipo, el belga Livio Loi y del español Jorge Martín (Honda).

El italiano Romano Fenati (Honda), el único que matemáticamente podía retrasar la consecución de título a Joan Mir, acabó sexto, lo que permitía al balear, formado en la Cuna de Campeones del Circuito Ricardo Tormo de Cheste, ser campeón al acumular setenta puntos de ventaja en la clasificación provisional del mundial a falta de dos grandes premios, en los que apenas se reparten cincuenta puntos.



Arón Canet rueda por los suelos

El valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) aseguró que no había podido «evitar la caída» que le dejó fuera de la carrera en el Gran Premio de Australia tras recibir «un golpe por detrás», pero se consoló con el hecho de que siguen «teniendo opciones» para hacerse con el subcampeonato.

«He conseguido evitar a Di Giannantonio tras su caída, pero en esa misma vuelta, en la curva 4, he recibido un golpe por detrás y no he podido evitar la caída. Son lances de carrera que han complicado luchar por el subcampeonato, pero al menos seguimos teniendo opciones», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.



Cirugía para Jorge Navarro

El valenciano Jorge Navarro (Kalex) necesitará cirugía para recuperarse de los daños sufridos en el ligamento de su dedo anular de la mano izquierda, teniendo que pasar por quirófano el próximo lunes tras la caída sufrida en el Gran Premio de Australia de este domingo.

El valenciano se fue al suelo en la curva once de la tercera vuelta de la carrera y será operado en Melbourne (Australia) para reparar los daños y estar en buenas condiciones en los dos últimos Grandes Premios que restan esta temporada, Malasia y la Comunitat Valenciana.