Los sindicatos plantan a Rubio y frenan el presupuesto de bomberos para 2018

La excusa fue ayer el defecto de forma en la convocatoria, pero en el trasfondo está la «dictadura» impuesta desde hace años por el diputado del PP Luis Rubio en el Consorcio Provincial de Bomberos. Los cuatro sindicatos con representación –CCOO, UGT, CSI·F y SPPLB– decidieron plantar a Rubio al considerar incorrecta la convocatoria de la Mesa de Negociación que debía debatir y aprobar el presupuesto y plantilla de cara a 2018. El representante de CCOO, Miguel Zamora, explicaba a este diario que «hemos decidido plantarnos todos porque ya esta bien que se nos falte al respeto y, aunque en este caso es una cuestión de forma en la convocatoria, estamos ya cansados de que no nos deje introducir nunca aspectos básicos para la mejora de las condiciones laborales».

Según Zamora, «lo que ha intentado el diputado es una convocatoria extraordinaria y urgente para cubrir el expediente, vetando la opción de que podamos tratar temas que afectan al colectivo y, así, poder aprobar a su gusto el presupuesto y plantilla para 2018». El representante de CCOO le recuerda a Luis Rubio que «somos más de 250 personas en la plantilla y exigimos que se nos respete, y todos los años pasa lo mismo: promesas incumplidas, plantillas que envejecen, vacantes sin cubrir...

En este sentido, resalta que «los sindicatos nos hemos mantenido sin fisuras en esta decisión de no ir a la Mesa Negociadora, lo que no quita que tengamos buena fe para el diálogo, algo que no encontramos con un diputado que no nos escucha». A su juicio, Luis Rubio «impone lo que quiere, vamos siempre a remolque de sus decisiones». Un ejemplo es «su apuesta por crear un sistema paralelo de trabajadores voluntarios que invaden nuestras competencias», lo que provoca que «llevemos 11 años sin que convoquen las oposiciones que tocan». Ahora, reconoce, «sacan 12 plazas por fin, pero se necesitan como poco 30». Finalmente, Zamora considera que «han aprovechado la crisis para recortar muchos derechos», añadiendo que «no nos dejan habitualmente otra salida que acudir a los tribunales».

Por su parte, Iñaki Vallejo, diputado provincial de Castelló en Moviment, acusa a Rubio de «acabar con la paciencia de todos los sindicatos por su gestión clientelar y autoritaria del Consorcio de Bomberos». Según Vallejo, « ha armado toda una telaraña de clientelismo con más de 30 personas del entorno del Partido Popular como bomberos voluntarios ocupando plazas que deberían ser de profesionales y las promociones internes se dan por amiguismo». A su juicio, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, «debe destituir a Luis Rubio de su cartera en el Consorcio Provincial.



Respuesta de Luis Rubio

Rubio, por su parte, lamentó el plante sindical «porque la convocatoria se hizo con tiempo y forma y estábamos abiertos a escuchar sus propuestas». Insistió en las 12 plazas que se van a convocar y aclaró que si no se han podido sacar antes y en mayor número es por las limitaciones de la Ley Montoro. Para concluir, añadió que esta postura de fuerza es «porque en marzo hay elecciones sindicales y esto es un pique entre los sindicatos para ver quién logra más delegados».