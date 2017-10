Marc Vidal, el representante provincial

El portero Marc Vicente Vidal Girona (Vila-real, 14 de febrero de 2000) es el único componente de la provincia de Castelló que esta tarde se puede proclamar campeón del mundo con la selección española sub-17, que a las 16.30 horas juega la final de la Copa del Mundo India 2017 contra Inglaterra. Este joven arquero del juvenil del Villarreal habló para Levante de Castelló antes de afrontar la gran final.

Marc reconoce que «será difícil, pero intentaremos levantar la copa de campeones», para abundar diciendo que «Inglaterra tiene un gran equipo, sin muy fuertes, y está aquí al igual que nosotros sin que nadie les haya regalado nada». Eso sí, el vila-realense confía en «volver a casa con el Mundial en el bolsillo».

Habló de «ambiente espectacular» que se está viviendo en la concentración de la selección española desde el primer día. «Estamos todos unidos. La unión es lo que nos ha hecho llegar a la esperada final», destacó. Era el objetivo marcado cuando hace casi treinta días él y sus compañeros abandonaron España para viajar a la India. «Había esperanzas de llegar hasta aquí. El equipo ha estado increíble y desde un principio llegamos aquí con el objetivo claro de llegar a la final», dijo.



Dos amarillos más

Y en la final que está. Él y sus dos compañeros de equipo en el juvenil del Villarreal: el centrocampista Carlos Beitia (natural de Massanassa) y el delantero Nacho Díaz (de Jaén). Lo vivido no lo va a olvidad. «La experiencia está siendo espectacular», recalcó Marc Vidal. «Vivir un Mundial es único y especial. Nunca se me olvidará. Es lo mejor que me ha pasado hasta el momento», agregó el joven guardameta internacional vil-realense, que esta tarde espera en proclamarse campeón del mundo con la selección española sub-17.