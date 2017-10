un año más, pagaremos más

Lamentablemente, un año más, y pese a los anuncios del bipartito de que iban a bajar los impuestos, ciudadanos y empresas pagaremos más. Porque el bipartito ha mantenido la subida del año pasado en la tasa de basura, pese a la insistencia de Ciudadanos de que la revirtiese. Tampoco han aceptado nuestra propuesta de modificar los tramos para que no pague lo mismo quien tenga una casa de 80.000 euros que quien tenga una de 3 millones de euros, como sucede ahora. Lo que sí hemos logrado desde Ciudadanos, después de mucho insistir es que los despachos profesionales compartidos sólo paguen una tasa de basura. Y también sube el IBI para las empresas del puerto y para muchas pymes que, si hasta ahora pagaban IBI general, ahora tendrán que pasarse al diferenciado, 0'11% más caro, porque el bipartito ha bajado el umbral. Más empresas tendrán que pagar, por tanto, un IBI diferenciado. Y nos referimos a comercios, bares y restaurantes, negocios culturales o de espectáculos, e incluso los destinados a sanidad y beneficencia. El bipartito ahoga a quien crea empleo y exprime a la clase media y trabajadora de nuestra ciudad que paga religiosamente sus impuestos.

Estos son los resultados de la política del bipartito, que ahora, por cierto, ha entregado la fiscalidad y la gestión en manos de Castelló en Moviment a cambio de un voto que no le hacía falta. El ejecutivo castellonense ha decido ceder ante los chantajes de la formación morada evidenciando que las presiones y los sillones son lo que rigen la política municipal castellonense. Una política municipal que no para de darnos disgustos para los que Ciudadanos, desde una política útil, intenta buscar soluciones. Por eso, después de que en los actos del 9 de octubre no sonasen los himnos de la Comunitat y España, llevamos al pleno la necesidad de regular la presencia de estos símbolos que nos representan a todos. Conseguimos sacarlo adelante. Y por eso también pedimos aumentar la seguridad de los edificios municipales que demostraron su vulnerabilidad tras el asalto al consistorio de una o varias personas, de las que no tenemos pruebas concluyentes porque, por la negligencia del equipo de Gobierno, no funcionaban las cámaras de seguridad del edificio. El tripartito no quiso mejorar la seguridad para funcionarios y usuarios. Ellos están más preocupados en mantener la relación tóxica que supone el tripartito. En eso y en solucionar sus propias meteduras de pata. Como el cese de agentes interinos. Un problema que ellos han generado al no gestionar correctamente las oposiciones ni la política de personal de la Policía Local y al que ahora están buscando solución, eso sí, solamente después de la presión mediática efectuada por sindicatos y oposición.

Porque lo único que mueve al bipartito es la foto y el titular, pero lo de cumplir es harina de otro costal. Y si para ello hace falta mentir o no contar la verdad, pues parece que se hace sin tapujos. Pero que no le engañen. Pese a ver en un titular que le bajan los impuestos, fíjese bien, porque este bipartito, mientras le susurra palabras bonitas, le sube los impuestos por la puerta de atrás. Usted podría comprobarlo si le llegase la carta tributaria con la información de lo que ha pagado en los últimos cuatro años, pero no podrá porque el bipartito sigue sin enviarla. Este Castelló mío, este Castelló nuestro, ay, ay.