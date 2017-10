Eliminan un artículo de la hoja parroquial de Nules tildado de «homófobo»

La polémica ha vuelto a la parroquia San Bartolomé y San Jaime de Nules después de la publicación en la hoja parroquial de un texto que ha sido tildado de «homófobo» y que «ataca a la escuela pública» . Tras las críticas vertidas, la publicación fue rápidamente eliminada por parte del párroco, Esteban Badenes.

El texto en cuestión se titula «Romance de alumno de escuela moderna y avanzada» y en él se pueden leer versos como «Papá, por favor, escucha: llévame a un cole normal. Que este colegio de ahora. Me está empezando a asustar». Y sigue: «De los niños de mi clase/No hay dos que sean igual/Porque aquí los profes quieren/ mucha originalidad/A Juan les gustan las niñas/Igual que a ti mamá/ A Curro, niñas y niños/Para mayor variedad/A Pedro solo los niños/Que al fútbol saben jugar/Vicente no se decide/prefiere experimentar».

Esto solo es un fragmento del texto que ha sido duramente criticado por mostrar su oposición a la enseñanza en la diversidad sexual. Uno de los primeros en rechazar este documento fue el alcalde de Nules, David García, quien, tanto él como su partido, (CCD) comentaron que «no podemos apoyar ni tolerar la apología del odio, venga de donde venga» y el alcalde añadió que la hoja parroquial es «vergonzosa» y que «atenta contra toda dignidad».

Como García explicó, tras leer el documento se puso en contacto con el párroco y, y tras mostrar su rechazo, se eliminó el texto de la hoja parroquial.

Además, García ha querido ir más allá y durante la mañana de ayer escribió una carta dirigida al obispo de la Diócesis Segorbe-Castelló, Casimiro López, en la que comenzó diciendo que, desde que accedió a la alcaldía de Nules, en junio del 2013, «han sido no poco los ciudadanos católicos practicantes y que además están involucrados activamente con la Parroquia de San Bartolomé y San Jaime de Nules los que me han pedido que contactase con el Obispado, en nombre de una mayoría amplia de población que rechaza las actitudes de nuestro párroco». Tras explicar el contenido del documento «que da a la espalda a la realidad y a la diversidad», el alcalde de Nules añade que «no se trata de que el texto sea publicable o no, el problema real radica en que cuando alguien escribe esas palabras es porque realmente las piensa. Y lo peor, hemos tenido que escuchar en más de una ocasión en misa más de una homilía en ese sentido por parte de nuestro párroco». García finaliza pidiendo que el Obispado «tome cartas en el asunto y se reconduzca esta situación».

Entre los comentarios que se pudieron leer ayer por las redes sociales estaba el del humorista, xavi Castillo, quien comentó que, gracias al párroco «hemos podido dejar de hablar del proceso, la DUI y el 155».

Por parte de la parroquia de Nules quisieron dejar claro que el artículo eliminado «no manifiesta el pensar del párroco, ni de esta parroquia, ni de la Iglesia. Lejos de nuestro sentir querer ofender a nadie» y pidieron disculpas.