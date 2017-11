Josele Martínez: «Ha sido un buen debut, pero el resultado debió ser mejor»

Josele Martínez se convirtió ayer en el tercer portero que utiliza el Villarreal B en estas doce primeras jornadas de Liga en Segunda División B. El joven arquero murciano debutó con 20 años debido a la citación de Diego Fuoli con el primer equipo para el encuentro de esta tarde contra el Slavia de Praga de la fase de grupos de la Liga Europa. Noventa minutos intensos, una soberbia actuación y la portería a cero en un campo muy complicado como es el Camp d'Esports.

«Creo que ha sido un buen debut, pero el resultado debió ser mejor. He tenido mucho trabajo, quizá más del que me esperaba, pero gracias al trabajo de todos conseguimos mantener nuestra portería a cero», reconoció Josele tras el partido. «Me he sentido a gusto y arropado por los compañeros», agregó.

Sobre el resultado final de 0-0, bajo su punto de vista «es un resultado injusto. Hubieron muchas ocasiones de gol en las dos porterías, pero es que a nosotros le invalidaron un gol claro a Dalmau, que remató con el pecho al fondo de las mallas». Pese a todo «el 0-0 nos permite estar ahí arriba. Hay que destacar que enfrente tuvimos a un gran equipo que seguro que está en la parte alta de la tabla».

Sabedor de que el próximo domingo le tocará jugar con el Villarreal C en el campo del Recambios Colón, del grupo VI de Tercera División, Josele Martínez finalizó diciendo que «este buen punto lo tenemos que hacer aún más bueno el domingo contra el Elche en casa, donde este filial es muy fuerte».