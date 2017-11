Óscar Valero es uno de los jugadores más regulares del Onda

Óscar Valero Balaguer (Onda, 27 de junio de 1999) es centrocampista y capitán de un juvenil del Onda que busca afianzarse en la Liga Nacional en su estreno en la categoría. Trece años en el mismo club y orgulloso de ello: «Esta categoría me parece la más competitiva de las que he estado ya que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, esto es muy bueno porque sabes que tienes que ir a tope en todos partidos porque al mínimo despiste pierdes puntos muy valiosos».

Advirtió Óscar Valero el equipo es novato en esta división «y eso se nota. No somos ni mucho menos inferiores a los otros, pero nos falta acierto cara a portería. Incluso siendo superiores en diversos partidos no hemos conseguido puntuar». A pesar de estar clasificados en la parte baja de la tabla, confían en sus posibilidades. «Creo que tenemos que seguir así porque sabemos que las victorias van a llegar y en la segunda vuelta vamos a intentar sacar puntos contra equipos que no nos merecíamos la derrota, incluso contra los de arriba», avisó.