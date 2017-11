Las mujeres que componen la exposición

Las dieciocho mujeres son: Marta Senent (Castelló, 1984, Editora de Acen), Júlia Castañ (Onda, 1974, gerente de la empresa Gráficas Castañ), Amparo Ríos (Borriana, 1962, directora de la biblioteca de Borriana), Sara Guimerà (asesora comercial editorial para centros educativos), Núria Vizcarro (actriz), Gessamí Forner (Amposta, 1980, fundadora de la editorial Minis), Adelina Navarro (Carcaixent, 1955, bibliotecaria municipal en la Vall d´Uixó), Mariola Nos (Vinaròs, 1966, gerente de la librería Espai Mariola Nos), Rosa Monlleó (directora de la colección «Història i Memòria»), Fàtima Agut (profesora), Íngrid Lafita (1989, Vilafranca del Penedés, divulgación científica), Tània Muñoz (Castelló, 1981, narradora profesional), Gabriela Beltrán (estudiante), Anna Garcia (Castelló, médica), Carme Pinyana (Almassora, 1961, editora), Susanna Lliberós (periodista) y Lledó Beltrán (Castelló, 1959, gerente de la librería Babel).

Representación del profesorado

Fàtima Agut (profesora jubilada del IES Vicent Sos Baynat i de la UJI y que actualmente colabora en un proyecto de lectura fácil con los alumnos de l'IVAS) representa a todo el profesorado anónimo que han estado haciendo proyectos de lectura. «La foto corresponde al lugar donde he pasado más años de mi vida, el banco del patio del instituto Sos Baynat. Allí he hecho tutorías, consultas de lecturas, conversaciones con los alumnos...» Para Agut la clave para hacer la lectura atractiva es elegir libros o cuentos que les puedan enganchar. Si el primer libro les gusta, has ganado la partida».