La preparación del musical Los Miserables agita Benicarló a dos días de su estreno

A unos días de su estreno, el próximo día 10, los pasillos interiores del auditorio por los que se llega hasta el escenario están hasta los topes de vestidos y partes del decorado que debe convertirse en el universo creado por el escritor francés Victor Hugo y que ha generado diferentes películas y diversos musicales. Un auditorio «ocupado» por el espectáculo Los Miserables, que va camino de convertirse en el mayor montaje que se ha llevado a cabo por los integrantes de las diferentes secciones de la Coral Polifónica Benicarlanda. Ahora, como explica Leroy Ariza, el presidente de la entidad, «tenemos el run-run previo a cualquier estreno en el estómago».

La puesta en escena requiere una gran participación. Nada más y nada menos que 120 personas de distintas edades que podrán contemplarse de manera aleatoria en el escenario, entre cantantes, los 17 integrantes de la orquesta, además los tramoyistas y ayudantes. La obra fue escogida por el director de la Coral, David Rubiera. La junta estuvo de acuerdo y la directora artística, Nuria Sánchez, también.

El éxito anterior en un musical que firmó la Coral fue ´El fantasma de la ópera´, que recogió un gran éxito de público. El presidente de la entidad ha vivido en primera línea la evolución del musical, «hace meses que no me pierdo ni uno», asegura. En la obra participan desde personajes muy pequeños, que salen en la Coral Petiquillo, de la coral juvenil Kilix y de la Coral Polifónica, «los que no salimos a escena, estamos igualmente trabajando por la obra, los únicos que no han podido salir son los de la sección Coral Bovalar, porque aún son demasiado pequeños».

Respecto al vestuario y la caracterización han surgido de uno de los grupos de trabajo, en este caso el encargado del vestuario, que se han dedicado a confeccionar los diferentes trajes, «también nos hemos movido por entidades como Cáritas y Cruz Roja, para poder adquirir ropa a la que posteriormente hemos realizado un tratamiento para su adaptación». Lo más complicado respecto al vestuario ha sido confeccionar los uniformes militares que luce alguno de los protagonistas de la obra, indican desde la organización.

Cabe apuntar que entre los personajes principales, Jean Valjean será interpretado por Josua Villanueva; Fantine, estará interpretada por Raquel Molina, Javert será David Guzmán, y la pareja más cómica, madame y monsieur Thénardier Cristina Burriel y Enoc Altabás. Además, Èponine de adulta, estará interpretada por Nuria Sánchez y Cossette, por Clara Ferrer.

Los más pequeños también tienen su protagonismo, como los niños y niñas Ona Pallarés, Vega Querol, Jordina Pitarch, Ana Domingo y Alex Galbez. Otro de los alicientes que tendrá la obra es la actuación en vivo de una orquesta que pondrá música en directo a los diferentes pasajes del musical. Para ellos se ha tenido que articular algún «invento» que permitirá que estén presentes en el escenario del auditorio benicarlando. Y sin quitar la primera fila de butacas. Las entradas están a la venta desde el 20 de octubre en la óptica Eva Marín «se están vendiendo a buen ritmo», indica Ariza. «Sé que en los años 60 y 70 del siglo pasado en Benicarló se montaron zarzuelas y otros espectáculos, creo que entonces seguro que fue más complicado por los medios, que eran más escasos, pero pienso que efectivamente esto es lo más grande que se ha hecho, sin desmerecer lo que se ha hecho antes».

«Lo que más valoro de este espectáculo es que hay mucha gente implicada», matiza Ariza. Los decorados han sido realizados por los mismos integrantes de la Coral, por familiares y gente vinculada con conocimientos de carpintería. La Coral también está compuesta por familiares y amigos, como Jose Mª Compte, que se ha involucrado como le que más, además de otra gente que se ha volcado. Las representaciones tendrán lugar el viernes 10 y sábado 11 a las 22:00 horas y domingo 12 a las 18:00 horas y viernes 17 y sábado 18 a las 22:00 horas y domingo 19 a las 18:00 horas.