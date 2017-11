Cultura paraliza la venta de la Crónica de Castelló por incumplir una norma del PP

El Ayuntamiento de Castelló invirtió 25.000 euros en el año 2014 para la edición de un millar de ejemplares de un libro sobre la historia de la ciudad del cronista oficial, Antonio José Gascó Sidro. Se donaron 150 y salieron a la venta más de 600 a un precio de 35 euros por volumen. Permanecen en las dependencias municipales más de un centenar, pero según reveló el miércoles la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, esta obra no puede venderse al incumplir la ordenanza de precios de publicaciones municipales que procede de la época del Partido Popular (2012).

La regidora de Cultura reveló que el ayuntamiento tiene almacenados 785 títulos, de los que 482 son ediciones propias del ayuntamiento pero que sólo se pueden traspasar 299 títulos porque el resto no cumplen con la ordenanza anterior., según un informe elaborado por los técnicos municipales. Ruiz criticó que durante la etapa del PP no había ningún tipo de control. Como muestra de ello, uno de los libros no vendibles es la Crónica de Castelló de Antonio Gascó. Estuvo en circulación a pesar de que no reunía las condiciones que marca la propia ordenanza de precios públicos aprobada por el PP en el año 2012. Según el propio autor, se transmitieron unos 625 a un precio de 35 euros.

Según Cultura, no puede ofrecerse al público porque no forma parte de una colección. Ruiz subrayó que en estos momentos trabajan en la actualización de dicha ordenanza para poner de nuevo en el mercado las ediciones bloqueadas. Otras fuentes municipales también apuntan que infringe otras cuestiones de la normativa municipal como el precio. Cabe tener en cuenta que el precio fijado para los autores castellonenses está situado en los 11,54 euros más IVA, con lo que los 35 euros supera de largo la cifra.

El caso de la obra de Antoni Gascó es llamativa porque se trata de la principal publicación que patrocinó el ayuntamiento en la anterior legislatura. La Crónica de Castelló fue un encargo del exalcalde Alberto Fabra y se materializó con Alfonso Bataller. El ejecutivo popular no escatimó en gastos y presupuestó 25.000 euros para imprimir 1.000 ejemplares. El libro consta de 497 páginas y se realizó en un gran formato con una tapa dura de piel española.

La investigación del también catedrático de Historia del Arte se prolongó cinco años y consiste en un recorrido de la capital de la Plana desde la prehistoria a la actualidad. El ejecutivo de Bataller presentó la obra en junio de 2014 en el salón de plenos. El acto reunió a cuatro alcaldes de la etapa democrática –Antonio Tirado, Daniel Gozalbo, Alberto Fabra y Alfonso Bataller–, y a los portavoces de los grupos socialista y Compromís, Amparo Marco y Enric Nomdedéu.

En declaraciones a este diario, el autor afirmó desconocer la situación de su libro aunque apuntó que la mayor parte de los ejemplares se vendieron a los pocos meses de la presentación.