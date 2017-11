Palabra de capitán: «Debemos mejorar»

Las victorias son tentadoras y en ese sentido peligrosas. A veces ganar lo tapa todo pero en el Castellón no parece que así sea. Los albinegros llevan dos triunfos seguidos pero desean huir de la complacencia. Ya lo dijo el entrenador Frank Castelló en la sala de prensa de Silla («el día que menos hicimos más premio nos llevamos»), y ya lo dijo también el veterano Ángel Dealbert en la puerta del vestuario («hay mucho que mejorar»), repitiendo significativamente ese «mucho» hasta la saciedad. Ayer el capitán Jordi Marenyà reincidió en ese discurso inconformista sobre el que el Castellón debe cimentar la recuperación en la temporada. «Ganar siempre sirve para crecer en confianza y tranquilidad, pero sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas». El domingo en Castalia tiene el equipo orellut una buena oportunidad. Recibe al Olímpic de Xàtiva, un rival directo en la zona alta. Si gana, volverá a los puestos de promoción.

Mejorar está claro, pero qué. «Tener más la pelota», apuntó Marenyà, «y sufrir menos sin ella, estar más juntos, competir». El centrocampista de Vila-real está siendo uno de los destacados en el último mes de Liga. «Llevo cuatro partidos que me encuentro bien físicamente y eso en el campo se nota. No solo en el trabajo, sino con el balón, porque me veo más fresco. No debo bajar el pistón para no perder la forma», señaló ayer en sala de prensa.

Marenyà está siendo uno de los fijos en los planes de Frank Castelló. Ha participado en 11 de los 13 partidos de Liga disputados y ha repartido tres asistencias. Sufrió además la primera expulsión de su carrera, ante el Roda, en un partido en el que hizo una falta. El domingo se medirá al único otro equipo que ha conocido en edad adulta. De 2013 a 2015 se fue de Erasmus a Xàtiva, al Olímpic y en Segunda B. «Es un equipo que conozco bien. Tiene una defensa veterana y rinde a partir de esa solidez. Ha recibido pocos goles. Es un partido importante para nosotros, para volver al play-off, y el rival es de los difíciles. Se ha reforzado bien y lo respetamos porque es el vigente campeón y se quedó a una tanda de penaltis de subir. Hay que sacar todo lo que tenemos para sumar los tres puntos». El Olímpic es junto al Castellón y al líder La Nucía uno de los pocos equipos que todavía no ha perdido a domicilio.

Los albinegros estarán de nuevo arropados por su público en Castalia. Aparte de los diez mil abonados, la venta anticipada de entradas está funcionando a un gran ritmo (van casi 800 vendidas). Se espera un ambiente clásico de fútbol. Domingo a las cinco de la tarde, once locales con camiseta a rayas y aspiraciones de zona alta. «A la afición ya no sabemos cómo agradecer tanto apoyo. Nos sentimos muy arropados. Esperamos darles una victoria». Palabra de Marenyà.