Un año muy productivo para Castellón con Rajoy

Se ha cumplido un año de la segunda legislatura de Mariano Rajoy y el balance no puede ser más positivo. Han sido 12 meses marcados por la aceleración de la creación de empleo y una etapa en la que se han desbloqueado todos los grandes proyectos de infraestructuras estratégicas que necesita Castellón y que están llamadas a dinamizar nuestra economía, crear más puestos de trabajo y multiplicar la riqueza de nuestras comarcas.

No se ha perdido ni un minuto. El Gobierno de España, a pesar de las dificultades, ha demostrado que es capaz de trabajar. Muchísimo. Se ha retomado la prolongación de la autovía CV-10 entre Vilanova d´Alcolea y Traiguera, que supondrá una inversión de 349 millones de euros; la carretera que unirá la CS-22 con la dársena sur del puerto, valorada en 9,1 millones; y se han iniciado las obras de eliminación de las curvas del Barranco de la Bota, en la N-232, en Morella, valoradas en 40 millones de euros; además de que se acaba de licitar el último tramo, entre Masía La Torreta-Morella Sur, que serán otros 23 millones de euros.

Y el suma sigue también se ha dado a nivel de ferrocarril. La entrada en servicio del AVE entre Madrid-Valencia-Castellón está muy próxima; se ha licitado ya la nueva doble plataforma ferroviaria entre Valencia y Castellón; se trabaja en el Corredor Mediterráneo entre Castellón y Vandellós, para que esté en el 2020; se ha iniciado la reforma del corredor Cantábrico, para impulsar la movilidad de las mercancías; y se ha acordado la redacción del proyecto del acceso ferroviario sur que estará listo en 9 meses, de 82 millones de euros de inversión; además de autorizarse el proyecto de toda la movilidad ferroviaria en el interior de PortCastelló; y de sentarse las bases para que la Estación Intermodal vaya frente al puerto, que serán otros 20 millones de euros.

El suma y sigue es histórico. Se han invertido 2,8 millones en la adecuación del litoral en los 15 municipios de la Costa Azahar, se han culminado las obras de regeneración de la playa de Benafelí de Almassora, y ya se preparan actuaciones en Nules, Moncofa, Xilxes, Burriana, Almenara€

Calidad de vida también es seguridad. El índice de delitos en la provincia de Castellón está por debajo de los 40 por cada 1.000 ciudadanos, 10 puntos menos que hace una década. Y con seguridad, hay más turismo. El Gobierno de España también dará un impulso a esta parcela, y ya ha retomado los trabajos para construir el Parador de Morella.

Pero si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Mariano Rajoy es por ponerse al lado de los ciudadanos. De las personas. Y no hay mejor política social que crear empleo. Si en España ya hemos recuperado la cifra de 19 millones de personas trabajando, que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del Estado de Bienestar de nuestro país, en la provincia la tasa del paro ya ha descendido al 15,42%..., y bajando. Solo en el último año, 5.000 castellonenses han dejado las listas del paro

Y todo, desde el respeto institucional, la lealtad al Estado de Derecho, sin estridencias. El único objetivo de este Gobierno es seguir generando confianza, para no abandonar la senda de la recuperación y el crecimiento. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero también es mucho lo que hemos avanzado y se ha conseguido. El primer año de esta etapa, no ha podido ser más positivo para Castellón.