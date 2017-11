Fin de trayecto para Castelló: «Creo que se han precipitado»

Arropado por varios jugadores y junto al director general Jordi Bruixola, Frank Castelló se despidió de su cargo como entrenador del CD Castellón. El técnico de Bocairent acató la decisión del consejo, pero apuntó que, en su opinión, la directiva se había precipitado. «Pienso que se han precipitado», dijo, «que todo era y es reversible. Por lesiones no hemos podido disponer el plantel al completo en ningún partido, y cuando estén todos irán para arriba seguro».

Castelló agradeció de entrada la confianza mostrada por los rectores del club en su contratación, y lamentó una «exigencia» para él «desmesurada». «Todo se resume al final en el resultado, que no han sido descabellados, pero la exigencia es muy alta», explicó. «Ni a mí ni los jugadores nos ha podido la presión. Si con mi salida el aficionado baja el nivel de exigencia, para mí desmesurada, y de los medios, y el runrún de la grada se apaga, y da un margen de jornadas a los que tomen las riendas, este equipo acaba arriba seguro». La grada le despidió el domingo con pañuelos, tras el 1-1 contra el Olímpic. «El público es soberano, pero a veces excesivo», templó.

Frank dejó asimismo una frase de las suyas. «Considero que me han degradado, más que destituido, era el entrenador y a partir de hoy seré un centurión más». Frank deja al Castellón en la quinta posición, a dos puntos del cuarto, el Olímpic, que tiene un partido más. El líder La Nucía queda a seis puntos. «Entre la temporada pasada y esta he entrenado 35 partidos y he perdido 5. Creo que la media es buena». A diferencia del año pasado, cuando fue despedido de malas maneras por el expresidente David Cruz, y se despidió con una rueda de prensa en un bar, Frank valoró en este caso «el cambio en las formas». Si entonces decenas de aficionados se acercaron a decirle adiós, ayer fueron varios futbolistas los presentes en la sala de prensa: Enrique, Marenyà, Arturo, Cubillas, Juanjo y Fonte. Otros como Ferreres, Forner, Abraham o Zarzo escribieron mensajes de agradecimiento y ánimo en Twitter.



Bruixola: «Decisión difícil»

Por su parte, Bruixola dijo que «la decisión» había sido «muy difícil», pero que «la exigencia es alta y son cosas que pasan en el fútbol y en el deporte. Son muchos años en Tercera y hay que salir cuanto antes». En principio descartó fichajes en el corto plazo. «La plantilla que se encontrará el nuevo entrenador es de mucho nivel», deslizó, «aunque todo es mejorable».