Una carrera de relevos

El Villarreal no es un equipo vendedor a la manera de financiarse sobre el traspaso de jugadores a machamartillo, pero si llega una oferta irrechazable se atiende y cuenta con paga. Pronto o tarde Bakambu saldrá con destino anglosajón y conviene estar preparado para un relevo en condiciones, más en un puesto como el que el negro ocupa, particularmente difícil de cubrir por su condición de especialista caro. El club de la Plana Baixa compró sus servicios a precio razonable, pero le ofreció passencia i saliveta, dándole minutos para que fuera madurando tanto él como su juego y su eficacia ante el gol ha llegado como consecuencia. Más pronto que tarde alguien pagará su cláusula de rescisión y es mejor estar avisado.

El delantero brasileño buscado tiene nombre y apellidos, pero no seré yo quien lo desvele. Quien quiera peces tendrá que mojarse el culo.

El delantero congoleño no es la única perla del largo collar con que cuenta el Villarreal esta temporada. La internacionalidad, si bien sub 21, de Rodrigo y Fornals, más la reconocida ambición del fútbol internacional por Castillejo, forman un paquete de profesionales poseedores de dos características que les hacen acreedores del interés del fútbol europeo. Quiere decirse que son futbolistas con mucho talento y compromiso y «a mes a mes» todavía muy jóvenes, lo que garantiza una carrera muy larga a condición de que las lesiones les respeten. Las ofertas llegarán no tardando mucho y en ese sentido conviene estar al tanto de la evolución de otros jóvenes de la cantera a los que Calleja va concediendo confianza, pero no se conquistó Zamora en una hora.

Sabido cómo es que el mercado futbolero se ha vuelto loco, particularmente en la Premier League, a la que han seguido todos los demás campeonatos con traspasos de cuantía económica brutal y ahí está lo tasado para con el traspaso de Neymar, equipos como el Villarreal se ven obligados a desprenderse, de grado o por la fuerza de la «pèla», de sus mejores especialistas, y son lentejas.

El mercado de invierno, ya a la vista de periscopio, dará y quitará razones a cada cual, si bien la realidad se impone: usted mantiene una escuela de futbolistas eficiente y eficaz, yo les compro el producto ya confirmado y aquí paz y después gloria. Cuanto más brillante sea la trayectoria del submarino amarillo en la liga española más llamará la atención. Y ya se sabe: «en diners tarrons».