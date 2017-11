EL MOMENT HA ARRIBAT

el moment ja ha arribat. Les agrupacions socialistes de la província de Castelló es preparen per a viure una jornada històrica. El partit socialista torna a marcar el pas i donar exemple de participació i democràcia interna en les primeres eleccions primàries a la secretaria general del partit a la província, que, a més, incorporen també per primera vegada el mecanisme de la doble volta. Les ganes de canvi, de noves formes i polítiques que recorre el nostre partit des del 39é Congrés Federal han arribat també a les comarques de Castelló.

En els últims mesos, els i les socialistes hem escollit entre tots els nostres líders federal – Pedro Sánchez- i de país – Ximo Puig-. Ha arribat ara el moment d'escollir també entre tots el nostre líder provincial; ja vindrà després l'hora de triar els grups i equips, en el III Congrés Provincial.

Ara toca la secretaria general i toca Castelló. Un territori en el qual, després de 20 anys de governs del Partit Popular, tenim 53 alcaldies governades per companys i companyes socialistes. Però no podem caure en l'autocomplaença; tot el contrari: la realitat és tossuda i ens adverteix que en molts casos governem amb els percentatges més baixos de suport ciutadà dels últims anys. La realitat és tossuda i ens diu que, en les últimes convocatòries electorals, hem perdut la representació al Senat, hem abaixat de vuit a sis diputats autonòmics i de dos a un diputat estatal.

Els fets parlen i ens diuen també que, a l'àmbit municipal, els socialistes no tenim representació en 28 pobles dels 135 que conformen la nostra província, que en 22 municipis vam presentar llistes electorals amb companys i companyes d'altres poblacions i que en sis ni tan sols vam tenir candidatura del PSPV-PSOE. No ens podem, doncs, estranyar que Castelló tinga la única Diputació de la Comunitat Valenciana que, 24 anys després, segueix governada amb majoria absoluta del Partit Popular. El PP, per cert, de Carlos Fabra.

La decisió de presentar la meua candidatura en aquest procés de primàries naix d'aquesta reflexió -pot ser dolorosa, però real- i de la il·lusió per revertir la situació. Per a mirar de front la realitat i treballar per a millorar-la i perquè sempre he cregut en el PSOE com el millor instrument per a treballar per un món millor. Per a fer-ho, hem de recuperar la presència en el territori, ajudar des de la província els nostres pobles –grans i menuts-, acompanyar les agrupacions i dinamitzar-les per a multiplicar la militància. Hem de ser capaços d'aprofitar i promoure els joves valors del nostre partit i també l'experiència dels més majors, en un gran pacte intergeneracional.

Com a portaveu del grup socialista en la Diputació he treballat en els últims dos anys i mig al costat dels meus companys i companyes per a recuperar la corporació provincial i ajudar els nostres municipis. Ara, en aquestes setmanes de campanya, he pogut polsar les sensacions de pobles i ciutats, agrupacions menudes i d'altres més grans, militants de totes les edats, des d'una aposta pel territori i pel municipalisme que està a la base del que entenc que ha de ser el PSPV-PSOE: un partit útil per a millorar la vida de les persones, fort i arrelat a la terra, per a guanyar Castelló.