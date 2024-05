Laura Escanes habla del gran obstáculo de su relación con Risto: "No te hace feliz"

Laura Escanes saltó a la palestra mediática por la relación que mantuvo con Risto Mejide y que dio como fruto a la única hija de la pareja, Roma. Hoy, la influencer ya se ha convertido en un personaje muy popular por su gran éxito en su carrera como influencer. Sin embargo, los ecos de su relación con el presentador de televisión siguen ensombreciendo sus apariciones públicas y entrevistas.

Aunque estuvieron juntos durante siete años y llegaron a contraer matrimonio, la relación terminó en septiembre de 2022. La ruptura fue muy cordial, al menos a ojos del público, y nunca se aclararon los motivos exactos por los que Laura Escanes y Risto rompieron. "Han sido siete años maravillosos. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", publicó la joven en su perfil de Instagram para hacer pública la ruptura.

Laura Escanes y Risto Mejide se llevan 20 años de diferencia / @LAURAESCANES

La diferencia de edad entre Laura Escanes y Risto

Uno de los aspectos que más polemica generó de la relación sentimental entre ambos fue la gran diferencia de edad que los separa. Pero no solo eso, sino que al comenzar su idilio Laura Escanes tenía 19 años y él 41. El punto de partida era sorprendentemente desequilibrado. Y así lo ha corroborado, dos años después, la propia Escanes en una entrevista concedida a un popular podcast.

Durante su intervención, la influencer se ha abierto en canal y ha confesado que estaba equivocada en sus creencias acerca del amor. "Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable, si hay amor no pasa absolutamente nada", decía la joven. No obstante, la experiencia le ha hecho cambiar de idea. "Y ahora pienso que no", explicaba, "pienso que hay muchos factores que sí que afectan".

Pero ¿cuál es el más importante? pues la influencer y modelo asegura que es "el momento vital". Y señala que si se da el hecho de que las dos personas coinciden en que "quieren viajar o tener hijos, genial, pero cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital".

"Que ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes", pero no solo eso. Este salto generacional provoca, en su opinión que la persona más joven de la relación, en este caso ella, "tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. Que la otra persona a lo mejor también", señala.

Y eso, "al menos en mi experiencia, llega un momento en el que no te hace feliz", sentencia la influencer.