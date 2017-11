la indecencia no prescribe

pese a que desde hace meses parece que en este país todo gira en torno al procés soberanista catalán habiéndose incluso superado todos los problemas de Venezuela pues ya nada se escucha al respecto, lo que es un hecho es que la investigación y juicios de la trama de corrupción Gürtel ha seguido su proceso con interesantes matices y novedades pese a que no se haya informado a través de la televisión de todos los españoles, TVE.

El tribunal del juicio a la trama corrupta está afrontando estos días sus últimas sesiones escuchando los argumentos de los que participaron en semejante saqueo de dinero público. Y en este sentido la Fiscalía y las acusaciones han considerado que ha quedado sobradamente acreditado que el Partido Popular (PP) se lucró en 245.000 euros pagados por la organización para la celebración de actos electorales en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo, a cambio de la obtención de suculentas y fraudulentas adjudicaciones para el grupo de Francisco Correa. En el juicio el letrado del PP, Jesús Santos, ha defendido que los hechos por los que se acusa a su partido han prescrito al tratarse de un asunto civil y haber pasado más de cinco años desde que se inició el procedimiento.

Una cuestión será si las leyes de este país amparan, no persiguen y castigan con la suficiente rotundidad la corrupción, o si la justicia cuenta o no con los medios suficientes para actuar con celeridad. Pero aquí lo importante no es si han pasado 5, 6 o 7 años, si ha prescrito el delito o no; pues lo importante es el hecho en sí. Existía una trama generalizada en diferentes rincones del país, ayuntamientos y gobiernos autonómicos gestionados por el PP, que utilizaban el dinero público de todos para financiar irregularmente un partido político y sus miembros. Y este hecho es de ser unos auténticos indecentes y la ciudadanía debería retirarles toda confianza porque han demostrado no tener vergüenza en saquear de forma descarada nuestras instituciones públicas.

Encima tienen la desfachatez de decir que ellos, el PP, colaboran con la justicia para acabar con la corrupción. ¿Cómo? ¿Borrando los discos duros de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas y dificultar más que la verdad se sepa? La Audiencia Provincial de Madrid ha visto indicios suficientes de la comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento y por ello el PP como organización jurídica, su tesorera, su máximo responsable jurídico y su jefe de informática deberán sentarse en el banquillo por la posible comisión de estos delitos.

Sr. Letrado del Partido Popular, por mucho que las leyes sean blandas con la corrupción y sus actores, la indecencia no prescribe por mucho que quieran. No lo hará en nuestras conciencias ni memoria y seguiremos trabajando para transformar este país, para endurecer las leyes contra los corruptos, por dotar al poder judicial de medios para poder actuar y resolver muchas dudas como por ejemplo quién será ese tal M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas por cobrar sobresueldos.