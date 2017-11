Marco: «No hemos recibido ninguna petición sobre la cesión de Castalia»

Volvió a reclamar Vicente Montesinos durante la celebración de la Junta General de Accionistas la ayuda de las instituciones para dar viabilidad a su proyecto – «a las instituciones también les corresponde ayudar y eso no significa poner dinero sino ceder el estadio a largo plazo, dijo el presidente– y desde el Ayuntamiento de Castelló no han tardado en contestar.

«Yo no estuve en Junta General de Accionistas del Castellón y no sé más que lo que me transmiten los medios de comunicación. Pero no he recibido ninguna carta ni ninguna comunicación sobre esa presunta petición de cesión del estadio Castalia a 20 años», anunció la alcaldesa al respecto.

La edil se mantiene en sus trece en lo que respecta a la actual gestión del club de la capital de la Plana y recordó que «la actual directiva se comprometió a darme el plan de viabilidad del Castellón y el convenio que tenían con David Cruz y no lo he visto todavía, así que ya hablaremos». «Cuando uno da una palabra tiene que cumplirla. Cuando cumplamos las palabras hablaremos. Un paso tras otro», sentenció Amparo Marco al ser preguntada de nuevo por la actual situación de la entidad.

Y es que la sensación de estupor, preocupación, desilusión y tristeza permanece en el entorno del club tras la celebración de la Junta General de Accionistas ya que la sombra del expresidente David Cruz, alargada y escalofriante, sigue vigente en este Castellón a través de la figura del abogado personal del expresidente, José Cano Coloma. Mientras este siga desempeñando algún cargo dentro de la entidad de la capital de la Plana el reguero de dudas seguirá ahí.

Y esa es la principal duda que planeó durante la larga jornada en la Universitat Jaume I y que seguirá planeando en el entorno del club pese a que son muchos los que de alguna manera están ilusionados con el proyecto que quiere sacar adelante Vicente Montesinos y su equipo.