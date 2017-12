Carmen Montón: «Estamos pagando los platos rotos de la mala gestión anterior»

P ¿Qué pasa con las facturas que la Intervención asegura que están mal contabilizadas?

R Los 33 millones de euros que había de facturación irregular son porque no había expediente de contratación. La propia Intervención denunciaba la irregularidad. ¿Qué nos pasa en Sanidad? Que como el gasto presupuestario no coincide con el gasto real, hay una parte que se contabilizan las facturas en el Fondo de Liquidez Autonómica, pero eso sí tiene expediente de contratación y está informado de conformidad por la Intervención, lo que no tiene nada que ver con las facturas de los 33 millones de euros que la Intervención dijo que eran irregulares y que trascendían la Ley de Contratación y que tenían la particularidad que había una empresa de la trama Gürtel.

P La Fiscal argumenta que puede haber alguna irregularidad administrativa pero que no consideran que sea delito. Pero a finales del 2015 se paga la extra del 2012 sin consignación presupuestaria. ¿Eso es corrupción?

R La diferencia no está en que haya o no consignación presupuestaria. Si la tiene, la Intervención lo informa y va a cargo de una partida. Cuando no tiene y está trabajando fuera de contrato, se hace un expediente de resarcimiento que también informa la Intervención. Y cuando la misma Intervención da la conformidad, autoriza que se pague aunque esté fuera de contrato y, por tanto, fuera de presupuesto.

P Entonces, ¿qué diferencia hay entre los 33 millones de facturas irregulares y cualquier reconocimiento extrajudicial de crédito?

R Lo que marca la Intervención General de la Generalitat. En estos 33 millones, lo califica de irregular porque va en contra de la Ley de Contratos y va en contra del procedimiento administrativo y las otras las avala porque está siendo parte en la autorización de ese pago. La administración, todo lo que hace, tiene que llevar un expediente porque tiene la obligación de motivar sus actos y debe pasar unos avales, bien la Abogacía de la Generalitat, bien la Intervención. Por tanto, si se llega a una situación deficitaria de presupuesto pero tienes todo esto, tienes la garantía de que estás haciendo las cosas correctamente. La cuestión es que aquí no se hacían las cosas correctamente porque, como dice el informe de la Intervención, se transgredían leyes y, además, en algunos pagos, directamente, no había expediente. Y no se puede pagar como se paga a nivel particular. La administración tiene otros mecanismos que tienen que garantizar que no haya delito.

P ¿Y en los 33 millones de euros qué tipo de facturas había?

R Las que no estaban asentadas jurídicamente en un acto administrativo dentro de un expediente, o porque le faltaba el expediente o porque no estaba motivada. Se pueden hacer modificaciones, eso es legal pero lo que nos encontramos aquí eran expedientes por diez y de los que se cobraban veinte, sin motivación y eso es lo que no podemos permitir porque si no tienes la modificación y la motivación en el expediente cómo garantizas dónde está ese dinero.

P Entonces, ¿no había ninguna factura de suministros sanitarios que superaba el crédito en el expediente?

R No. Son facturas de dos tipos. Una que no ha habido modificación y se ha pagado o directamente que no había expediente y tenemos conocimiento del gasto porque había un cheque a 90 días y una transferencia.

P Este año se está auditando el primer año completo de gestión del nuevo equipo. ¿La auditoría de la Generalitat sobre las cuentas de 2016 del Hospital Provincial de Castelló no va a reflejar ninguna factura de este tipo?

R La conselleria, cuando nosotros llegamos a gobernar tenía un déficit de 1.200 millones de euros. Ahora hemos crecido casi 900 millones de euros en presupuesto, por lo tanto el déficit es menor e intentamos ajustarnos al gasto real. Aún tenemos alguna pequeña parte que deberemos pagar con esos expedientes de resarcimientos. Pero no tiene nada que ver el ser deficitario en el presupuesto con una facturación irregular.

P En el plano de las inversiones, en el último trimestre de 2017 debería haber entrado en funcionamiento la parte de diagnóstico oncológico.

R No ha habido parón. Continuamos la cadena y ahora hay que hacer un plan funcional. Este edificio estaba proyectado para un aulario para una universidad privada y nosotros lo reconducimos para que fuera un hospital de día oncológico. Ahora se está concertando con todos los servicios para que acuerden el plan funcional que en este mes tienen que ultimarlo, porque son muchos actores del hospital los que van a estar ahí.

P Y hay una segunda fase de obras que empieza, ¿cuándo?

R Cuando termine el plan funcional, que será este mes, a continuación sacamos la licitación de proyecto y obra.

P ¿Y la ampliación de Urgencias?

R Las monjas ocupaban este espacio que hay allí y allí tenemos pensado ampliar Urgencias. No tiene nada que ver con el edificio oncológico, pero sí que está incluido en el plan de inversiones de 19 millones de euros.

P Respecto al concierto para reducir la lista de espera y operar, en principio los sábados, ¿por qué en este Hospital se va a hacer por la tarde?

R En este hospital no hay Urgencias; a las tres de la tarde el quirófano se cierra. Hay muy pocas urgencias. Una urgencia real de este hospital es un paciente que está ingresado y que se le complica una operación que le han hecho por la mañana, entonces abren el quirófano, se localiza a los cirujanos y se le opera por la tarde. Urgencias de fuera aquí no vienen. Aquí hay un accidente de tráfico y se remite al Hospital General. Entonces, abrir el quirófano implica, entre otros, abrir todo el servicio de esterilización y el sábado está cerrado. En cambio, entre semana está abierto la esterilización, la UPSI está abierta hasta las ocho de la tarde. A este hospital en concreto, le resulta mucho más eficiente operar por la tarde que operar en sábado. En el resto de hospitales, utilizamos las tardes y también los sábados.

P ¿Esto está relacionado con las quejas de los sindicatos por «eliminar» las guardias de los sábados?

R Este hospital tenía un convenio colectivo diferente a la conselleria. Aquí la jornada laboral se acababa el viernes. Y ahora la jornada laboral se acaba el sábado a las tres. Había médicos pero estaban de guardia y ahora entra en el horario laboral.

P ¿Esto es consecuencia del trabajo de integración y homologación con conselleria?

R Lo hemos dicho siempre, que tendíamos a tener una integración funcional. Hay otro tipo de funciones que tienen que ver con la financiación del gobierno de España, pero lo que sí que estamos intentando que a nivel funcional se integre en la red y poder tener una serie de beneficios, tanto los trabajadores, como los propios usuarios.

P Pero, ¿por qué un enfermero que lleva trabajando cinco años en el consorcio tiene que tener un plus de compensación salarial respecto a la misma enfermera que está trabajando en otros hospital valenciano?

R Porque son derechos laborales que están adquiridos y por tanto, nosotros tenemos que respetar esos derechos. También es verdad que esa situación viene de una ley estatal que debemos cumplir y lo que estamos intentando normalizar es la situación de los trabajadores que están en los consorcios, tanto en València como en Castelló.

P ¿Qué conlleva la homologación laboral?

R Se está trabajando para que los trabajadores tengan el mismo régimen laboral que tiene la conselleria de Sanidad. Aquí son o funcionarios o contratos laborales y en la conselleria son estatutarios. A partir del año que viene estamos viendo cómo implementamos la estatutarización de todos los trabajadores.

P ¿Qué derechos gana un trabajador con esa estatutarización respecto a los que tiene ahora?

R Pues son distintos. Ahora, por ejemplo, los trabajadores de aquí sale un concurso de traslado y no pueden optar. El plan de Igualdad también es distinto, con los permisos de paternidad, las bajas de lactancia...

P El mandato de les Corts es que en el medio plazo desaparezca la fórmula del consorcio. ¿Se mantiene el plan?

R Tenemos el apoyo de les Corts, pero hay otro actor que es muy importante, como es el Gobierno de España, que también tiene que creer en esa fórmula.

P Pero el Gobierno, simplemente tiene que cambiar el destinatario de la transferencia y en vez de a la diputación, transferir los fondos a la conselleria, ¿no?

R Y transferir personal. Se trata también de toda la cuestión legal que sigue manteniendo la vinculación del consorcio con el Gobierno de España. Aquí nosotros tenemos problemas jurídicos porque, por ejemplo, nos daba asistencia jurídica la diputación y se negó a dárnosla y no tenemos abogados. Y eso es un problema.

P Pero, ¿se puede recurrir a la asistencia jurídica de la Generalitat?

R No. Me refería a que el Estado no solo es quien tiene que cambiar la transferencia, sino que desvincularse jurídicamente porque, al final, tiene un cordón umbilical muy fuerte con el Gobierno de España.

P ¿Es la misma fórmula del consorcio del Hospital General de València?

R Sí, pero allí estamos en una fase más avanzada y la presencia de la diputación no es como aquí. Está más integrado. Tiene más cartillas asignadas, lleva un departamento completo, tiene centros de salud dependientes, tiene la misma jornada laboral. Dentro de la diferencia, es más similar al resto de la sanidad pública valenciana. La diputación de Castelló no tiene voluntad de colaborar con la Generalitat en el ámbito valenciano. La de València ofrece 6 millones de euros al margen de lo que entrega el Gobierno de España al Hospital General. Aquí, cero. El acelerador lineal casi se nos retrasa la compra porque primero dijo que lo íbamos a pagar a medias y luego se desdijo. A mí me gusta relacionarme con personas que tienen palabra y si adquieren un compromiso, lo cumplan.

P ¿Qué se significa cuando se le pide a usted que el Provincial no sea un satélite del General?

R Este Hospital Provincial va a ser referencia de primera línea de cuestiones distintas de las que se puedan plantear en el General. El hospital de día oncológico, el tercer acelerador lineal, toda la inversión en el sótano, oftalmología... todas estas cuestiones exclusivamente están aquí. Yo creo que se trata de trabajar en red. Este hospital también va a ser referencia para otros departamentos. Para la Plana e incluso Sagunto, en València, puede pivotar teniendo de eje el Hospital Provincial y no hay ningún afán de minorar el centro, sino al contrario, de potenciarlo y de ponerlo a primer nivel, entre otras cuestiones, a nivel oncológico. Estamos pagando los platos rotos de la mala gestión anterior. No solo es facturación irregular, son los contratos en fraude de ley y los conflictos laborales, que ahora las sentencias, lógicamente, fallan a favor de los trabajadores, y estamos luchando para que el hospital sea referencia, de verdad, no de palabra, y a un primer nivel.

P Hagamos un repaso a los supuestos « recortes de Montón». ¿El banco de sangre?

r No es verdad que se haya eliminado. En el banco de sangre hemos aumentado el personal. En relación a la plasmaféresis, para donar sangre y plaquetas, en Castelló no se hacía y ahora se hace. Hemos aumentado el personal y la unidad móvil para dar más facilidades a aquellos que solidariamente quieren dar sangre. Por tanto, hay más personal, hay nuevas técnicas y se han incrementado las salidas de la unidad móvil.

P ¿Sufre el Hospital Provincial una ´fuga de cerebros´?

R Conozco el caso de cinco personas. En el caso del radiólogo, acabó el contrato, el trabajador es de València y tenía una mejor oferta en esa ciudad. Otro es una baja por cuidado familiar, varios eran bajas o permisos. Y el caso del jefe de Cirugía, tuvimos una sentencia que decía que su nombramiento era irregular por no haber mediado concurso.

P ¿Se está desmantelando el Hospital Provincial?

R Hay que decir las cosas como son. Cuando llegamos conseguimos que Hacienda asumiera la deuda del hospital, 30 millones de euros. Hemos hecho una inversión donde tiene especial importancia el área oncológica. Es simbólico que la gammacámara se haya desembalado e instalado; este centro, se luchaba por un segundo acelerador y va a tener tres, el PET-TAC,, estamos apostando mucho en infraestructuras y en personal.

P ¿Qué pedía exactamente la diputación en el programa Salut al Poble?

R La diputación, si considera que puede poner un autobús para tomar la tensión, puede hacerlo, pero eso no es un ambulatorio móvil. Un centro de salud móvil tiene que estar conectado con las historias clínicas y tiene que estar supervisado por profesionales de primaria.