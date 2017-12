Vila-real, Castelló, Almassora i Onda campions de frontó dels JECV

En la localitat d'Almassora s'han disputat les finals provincials dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó per parelles. Han aconseguit els títols en categoria benjamí, Vila-real, en categoria aleví, Castelló de la Plana, en categoria infantil i cadet, Almassora ha aconseguit el doblet i en categoria juvenil, Onda.

Així, el podium provincial de Castelló dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó parelles va quedar configurar de aquesta manera: 1.º Vila-real, 2º Almassora A, 3º Castelló de la Plana i 4º Almassora B en categoria benjamí, 1º Castelló de la Plana B, 2º Vila-real A, 3º Almassora A i 4º Onda en categoria aleví; 1º Almassora A, 2º Vila-real A, 3º Castelló de la Plana A i 4º Almassora C en categoria infantil; 1º Almassora A, 2º Onda, 3º Borriol A i 4º Vila-real en categoria cadet; i 1º Onda i 2º Castelló de la Plana en categoria juvenil.

Van lliurar els trofeus i medalles, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de la província de Castelló, Pedro López juntament amb el regidor d'esports d'Almassora, Xavier Trenco Pitarch, tinent alcalde d'Almassora, Josep Antoni Trenco i el regidor de l'Ajuntament José Manuel Claramonte, al costat dels entrenadors i directius dels clubs de la província.

Per escoles, Almassora ha aconseguit dos ors, una plata i un bronze; Vila-real, un or i dos plates; Castelló de la Plana, un or, una plata i un bronze. Onda, un or i una plata. Borriol, un bronze. Els campions provincials jugaran la fase final Autonòmica al gener amb els millors equips.