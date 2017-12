Fichará músculo y experiencia

El Castellón tiene 53 días para fichar, pero no apurará el plazo. Los fichajes, que vendrán, no se harán de rogar. Será gente curtida en mil y una batallas. Futbolistas experimentados, con músculo y centímetros. Gente aguerrida para una categoría que si no tienes calidad y fuerza te arrastra la corriente. Efectivos tipo el portero Álvaro Campos o el centrocampista Marc Castells, jugadores con pasado albinegro y que han estado o están en la recámara. Hace unas semanas desde el club se desprendían informaciones que apuntaban a la llegada de un portero y músculo para el centro del campo.

Está decidido el club en potenciar más el equipo porque a partir de enero llega lo mejor. Arrancará la segunda vuelta del campeonato liguero y no se pueden dar pasos en falso. Llegarán de dos a tres futbolistas, contrastados y que obligarán al club a rascarse el bolsillo. La plantilla actual ocupa la cuarta plaza en la tabla y es buena, pero no superior a la de varios equipos que pueden poner en peligro los puestos de 'play-off' de ascenso. Por eso se quiere apuntalar bien el bloque.



Habrá también salidas

Para fichar será necesario aligerar el actual plantel de futbolistas. El cupo está lleno y sólo podría llegar un futbolista sub-23 si no hay bajas. Las habrá. Y los números para abandonar la nave, bien tras rescisión de contrato o vía cesión, son aquellos que menos minutos están disfrutando hasta el momento. Es algo que tendrá que decidir el club en las próximas semanas. Tampoco quieren dilatar en exceso la decisión.

