«Tenía 16 alumnos y he cerrado por la huelga»

Conflicto. Los examinadores de tráfico han desconvocado esta semana la huelga tras un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Han sido seis meses de paro que han afectado a autoescuelas y alumnos. Se han registrado tres cierres en el sector en Castelló mientras 3.000 alumnos engrosan la lista de espera.

José Carlos Vergara regentó autoescuelas durante 22 años. Llegó a tener dos locales, uno en Alquerías y otro en Borriana. La autoescuela de las Alqueries la cerró en 2008 como consecuencia de la crisis económica, y la segunda la clausuró en septiembre por la huelga de examinadores de tráfico, que se acaba de desconvocar tras prolongarse seis meses. «Yo tenía 16 personas con el examen teórico aprobado, pero la gente no hacía prácticas al no tener una fecha clara del práctico», subraya José Carlos.

«Después de 22 años he acabado sin nada, con una mano delante y otra detrás. Como autónomo no cobro nada», afirma José Carlos, que lamenta que «ha tenido trabajadores, ha pagado seguridad social, he dado riqueza a la sociedad y, acabas, y no eres nada».

Confiesa que la «huelga de examinadores ha sido una tomadura de pelo», pero también arremete contra la «pasividad del Gobierno central» . «No puede ser que estén seis meses de huelga», sostiene.

Su autoescuela es una de las tres que han cerrado en Castelló con motivo del paro de examinadores, según informa la asociación provincial de autoescuelas. Su presidente, Antonio Pertegaz, resalta que la huelga ha supuesto 9.000 euros de pérdidas económica en cada negocio. Castelló cuenta con 80 autoescuelas, con lo que el impacto negativo global asciende en la provincia a los 720.000 euros. Esta cantidad corresponde a la falta de matrículas y de prácticas. Además, la matriculación ha bajado este año un 40 % respecto al ejercicio anterior. Por su parte, añade Pertegaz, la lista de espera de alumnos alcanza los 3.000 alumnos en Castelló.

Pero «con independencia de la pérdida económica, la huelga ha comportado esperas y enfados de los alumnos, que iban a examinarse y no podían. Hay alumnos que han se han ido a casa en tres ocasiones tras acudir a hacer la prueba práctica».

Las autoescuelas reclaman ahora un refuerzo de la plantilla de examinadores para reducir la lista de espera. «Si no se agiliza el proceso estarán tres o cuatro meses en conseguir el carné de conducir», según Pertegaz. La provincia dispone de ocho examinadores, de los que están de baja. La asociación pide la contratación de dos o tres examinadores itinerantes.



«Dejadez de Rajoy»

La secretaria de Organización en funciones de la ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Ana Edo, manifiesta que «el grado de dejadez y de pasotismo del Gobierno del Partido Popular es de tal calibre, que han tenido que ser los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados los que resuelvan el conflicto laboral existente con los examinadores de Tráfico, que venían realizando paros continuados desde el pasado verano». Edo remarca que «el PP nos ha llevado a una situación absurda», que «esto es el mundo al revés» porque «no ha sido el Gobierno central el que ha resuelto el problema, sino la oposición en bloque, pactando con los examinadores la presentación de una enmienda durante la tramitación de los presupuestos»