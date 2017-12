«Ronaldo Nazario era el mejor '9'»

Cuénteme su experiencia en Suiza. Se va al Neuchatel y dejan de pagar.

Al poco tiempo de estar allí, se declara en bancarrota. Al presidente, que era checheno, le prohibieron la entrada de dinero al país. Así que dejó de pagar a los futbolistas y el equipo se fue a quinta división, de forma que los futbolistas rescindimos los contratos.

¿Fue rápida su decisión de fichar por el Levante UD?

Tenía más equipos, la llamada del Levante UD supuso mucha comodidad para mí, pues volvía a casa.

¿Esperaba mostrar su mejor versión, la de un futbolista maduro, preparado para cualquier reto?

Disfruté muchísimo del fútbol, compitiendo con cualquier equipo al que nos enfrentábamos. Era un equipo muy serio, muy díficil de ganar y ahí están los resultados. Excepto mi última temporada (2015), en la que bajamos, fuimos una sensación. Jugamos la Liga Europa y llegamos a ser líderes de la Liga.

En sus 17 años de carrera, ¿quién ha sido el delantero más díficil de marcar?

Ronaldo (Nazario de Lima), el brasileño. Por su potencia, su definición, su desmarque ha sido, para mí, el más completo. Y el fubolista nacional que más me ha marcado ha sido David Villa. Es el mejor delantero español de la historia, no creo que nadie lo supere.

Sigue vinculado al fútbol como técnico. ¿Tiene ojo para 'cazar' buenos futbolistas?

Ahora lo veremos (bromea). Nadie me va a decir ahora si un jugador es bueno o malo, aunque esto se irá viendo. Ahora me toca ver filiales y de eso sé un rato. ¿Entrenar? Tengo el título nacional y no lo descarto en un futuro.