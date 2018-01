Solo los menores tutelados reciben apoyo psicológico tras sufrir abusos sexuales

Es un servicio previsto para dar atención psicológica a niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. Tendrá un coste de más de un millón de euros (1.133.862,06 euros), pero solo incluye la asistencia a aquellos menores que han sufrido abusos sexuales y son tutelados por la Generalitat Valenciana o cuentan con un seguimiento de los servicios sociales. El resto se queda fuera.

Y es que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ha sacado a concurso público el servicio de asistencia psicológica a menores que han sufrido abuso sexual y/o explotación sexual, así como a menores de edad perpetradores. En la actualidad, el Instituto Espill ofrece este servicio que ahora sale a concurso público dividido en tres lotes: Castelló (177.524,26 euros), València (519.549,96 euros) y Alicante (436.787,84 euros). La duración del contrato será de dos años y finalizará, en todo caso, el 30 de septiembre de 2019, aunque se podrá prorrogar. La fecha límite para presentar las ofertas finaliza el 14 de noviembre.

Desde Save the Children –entidad que presentó hace poco más de un mes el informe «Ojos que no quieren ver», que analiza más de 200 sentencias judiciales sobre abusos sexuales a menores– aplauden la licitación pública del servicio, pero aseguran que se queda «muy corto», y así se lo han hecho saber a la dirección general de Infancia y Adolescencia. «Felicitamos y aplaudimos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la licitación del servicio y por el programa, pero ya les hemos dicho que nos parece insuficiente. Ahora ya ocurre y el servicio solo se presta a las víctimas de abusos sexuales cuya tutela depende de la Generalitat Valenciana o tiene un expediente o seguimiento abierto en servicios sociales. ¿Y el resto?», explica el responsable de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández. Y continúa: «Hay que tener en cuenta que hay muchas familias que carecen de recursos y no tienen ningún seguimiento en servicios sociales».