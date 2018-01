Castelló auspicia un proyecto para recuperar las ardillas en el Pinar

Alimentar y recuperar la población de ardilla roja ( Sciurus vulgaris) en el Pinar del Grau. Con este doble propósito el Ayuntamiento de Castelló auspicia un proyecto pionero impulsado por la clínica Bitxets y la AACC Ayuda Callejeros, cuyo fin último estriba en proteger a una de las especies más características y asociadas al pulmón verde de la ciudad.

La iniciativa surge de la inquietud y preocupación de Sandra Alsina, veterinaria de la citada protectora y que, además, regenta el establecimiento para animales en el distrito marítimo. De hecho, habitualmente cuida ardillas heridas y desnutridas que usuarios del Pinar se encuentran cada vez con mayor frecuencia durante los días de recreo y esparcimiento.

«Se me ocurrió la idea en diciembre, cuando traté el último ejemplar en mi consulta. Era muy joven y presentaba síntomas de malnutrición. La persona que me lo trajo me comentó que las ardillas estaban pasando hambre, porque en invierno no acude tanta gente al Pinar y no tienen alimentos», explica.

Alsina se puso de inmediato en contacto con Ayuda Callejeros para plantearle el proyecto. A su vez, la protectora lo trasladó al equipo de gobierno, que mostró su total predisposición a colaborar al encajar perfectamente con el Plan de Usos del Pinar, aprobado en el pleno del pasado mes de noviembre.

«Lo que vamos a hacer es buscar acuerdos con entidades, como el Mercat Central, para que nos donen aquellos alimentos que vayan a tirar por su mal estado. Hablamos principalmente de fruta y frutos secos», precisa Sandra Alsina.

«Luego, mediante voluntarios, colocaremos la comida en cuatro o cinco comederos colocados estratégicamente por todo el Pinar», prosigue.

La campaña de alimentación y recuperación de la ardilla roja se prolongará hasta mayo, periodo del año en que las temperaturas, más suaves, invitan a la ciudadanía a disfrutar de un día de ocio en el Pinar. A partir de ese momento y hasta bien avanzado el otoño la manutención de los roedores está garantizada al alimentarse de los restos de comida que reposa en el suelo.

Ayuda Callejeros es una asociación destinada a proteger a los animales abandonados, especialmente los gatos. En ese sentido, a través de los reseñados proyectos CES se capturan, esterilizan y posteriormente se sueltan los felinos. Con ello, se controlan las colonias. Hasta ahora se ha actuado de forma satisfactoria en la avenida Grau de Castelló, San Agustín y San Marcos y Caminás. Además, se han implicado empresas como Iberdrola e instituciones y entidades, principalmente el ayuntamiento y el puerto.

La protectora no solo rescata animales, sino que también les proporciona todas las necesidades y cuidados hasta su adopción. Y todo ello bajo la supervisión veterinaria, con los consiguientes tratamientos médicos en lo que se refiere a vacunas.

Desde Ayuda Callejeros se recuerda la importancia de tener «una actitud de respeto hacia los gatos». No en vano, el colectivo advierte en su manifiesto de Colonia Felina que cualquier acto de vandalismo hacia los pequeños mamíferos carnívoros está penalizado por la ordenanza municipal con una sanción económica.