Ha pasado algo más de una semana desde que María Portalés Montañana aceptara el cargo de ser la reina de las fiestas de Almassora de 2018 y sigue con la misma ilusión y emoción en que recibió la visita de la alcaldesa, Merche Galí y la concejal de Fiestas, Isladis Falcó.

La joven, de 19 años, estudia Arquitectura en la Universitat Politècnica de València y reside durante la semana en un colegio mayor de la capital del Túria. María Portalés se convertirá así en la soberana número 57 al tomar el relevo de Paula Cubertorer Llop, que le cederá la banda el próximo mes de mayo durante la ceremonia de presentación de la nueva reina y damas en el Recinte Fester del municipio.



¿Por qué decidió presentarse a ser reina de las fiestas de Almassora?

Porque era un sueño que tenía desde pequeña. Veía a las chicas mayores que lo hacían todo tan bien y yo quería ser como ellas.

¿Y qué sintió cuando le anunciaron su nombramiento?

Cuando vinieron fue un cúmulo de sensaciones, alegría, emoción, porque el cargo es una responsabilidad muy grande porque vas a representar a tu pueblo.

¿Cómo va a cambiar la forma de vivir las fiestas de Almassora?

Van a cambiar en todos los sentidos. Primero porque iba a un colegio de fuera de Almassora y tenía clase durante las semanas de fiestas y no podía vivirlas de una forma intensa. Ahora eso va a ser diferente porque voy a poder vivir las fiestas de mi pueblo como quería.

Y de entre todos los actos programados, ¿cuáles espera con más ganas?

Sobre todo la romería de Santa Quitèria por lo que representa, es el inicio de todo, de un año que va a ser muy especial. Además, me gustan las procesiones y también espero con mucha ilusión el día de la proclamación.

¿Y qué cree que va a poder aportar a la fiestas de Almassora como su máxima representante?

Me considero una persona alegre, simpática, cercana. Pienso que estoy con los pies en el suelo y creo que eso es algo muy bueno para poder representar un cargo así porque sé que no se me va a subir a la cabeza. También me dicen que soy una personas que empatiza.

Desde el momento de su nombramiento hasta que sea proclamada reina de las fiestas ¿cómo va a preparase?

Conozco a la actual reina de la fiestas (Paula Cubertorer Llop), la conozco desde pequeña y ya he hablado con ella y ya me ha dicho que sobre todo disfrute al máximo de esta experiencia porque es algo que pasa muy deprisa y hay que aprovechar cualquier momento de este año que voy a vivir como reina de las fiestas.

Este año festivo estará junto a tus seis damas (Arantxa Escuder Ibáñez, Carla Fuster Andrés, Sandra García Moreno, María Gómez Muñoz, Carmen Claverías Sedeño y Maria Moya Mingol), ¿ya las conocía?

A algunas ya las conocía como a Arantxa del grupo de amigas y porque íbamos juntas a clase, al igual que con Carmen. Al resto de damas las conocía del pueblo y sé que va a ser un gran año festivo junto a ellas.