«Quien quiere diseñar productos en Castelló lo tiene un poco más difícil»

La estudiante del grado de Ingeniería y Desarrollo de Producto de la UJI Elisa Madroñero, en la actualidad en Holanda, ha diseñado un reposacabezas para que las personas con problemas neurológicos entrenen el control cefálico.

Elisa Madroñero es estudiante del grado de Ingeniería y Desarrollo de Producto de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y ha diseñado un innovador reposacabezas para personas con enfermedades neurológicas. Actualmente está en Holanda y aventura un futuro profesional incierto en Castelló.

¿Cómo surge la idea de diseñar el reposacabezas? ¿Tiene algún conocido con enfermedades neurológicas?

La verdad es que no conocía a ninguna persona con una enfermedad neurológica hasta que trabajé en este proyecto, que es mi trabajo final de grado. La idea de diseñar un reposacabezas no fue el primer punto de partida. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló (AEMC) propuso desarrollar un producto destinado a mejorar las condiciones de los pacientes que padecen esa enfermedad pero sin determinar cuál, por tanto, tuve que hacer un estudio para detectar una necesidad que atender con un nuevo producto en la AEMC, y terminó siendo el reposacabezas. Fue durante el estudio cuando conocí de primera mano las experiencias y necesidades de las personas con enfermedades neurológicas.

¿Qué propiedades y ventajas ofrece este innovador diseño?

El diseño está destinado a centros y asociaciones para entrenar el control cefálico junto con un profesional que controle el ritmo de mejora del paciente. Su funcionamiento es sencillo, ya que incorpora unos sensores que detectan cuándo la persona deja de estar en la posición vertical correcta y avisan automáticamente de ello mediante una alarma. El diseño consta de mecanismos individuales para poder regular la distancia de separación entre los laterales del reposacabezas para que las personas que ya tienen el cuerpo desviado puedan entrenar también. Su principal objetivo es mantener el estado de salud, en este caso el control cefálico, de la persona todo lo que se pueda y es el primer reposacabezas con este propósito.

¿Ya se está haciendo uso del dispositivo?

No, actualmente está fabricándose el primer prototipo para implementarse en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló.

¿Está trabajando en algún otro proyecto?

No, pero me gustaría volver a embarcarme en uno del tipo que sea.

¿Cuál es el motivo de su estancia en Holanda?

Quería trabajar una vez recién graduada para contestarme unas dudas personales sobre mis preferencias en el diseño. Me planteé hacerlo fuera de España para irme más allá de mis límites y conocer otro tipo de diseño industrial, así que aproveché la ayuda de la beca Erasmus+ para realizar prácticas en un estudio de diseño en Europa. Me interesaban países que tuvieran una rica industria creativa e innovación, y de entre ellos he conseguido un puesto en un estudio aquí en Haarlem.

¿Cómo calificaría la situación del sector del diseño industrial en Castelló?

Diría que Castelló está abriéndose camino ya que cada vez hay más presencia de talleres y encuentros entre profesionales y estudiantes, pero en cuanto al sector profesional solamente puedo decir que para buscar las prácticas la mayoría de oportunidades se encuentran en el ámbito de la cerámica y gráfico, con lo que para los que están interesados en producto está un poco más difícil.

¿Se considera una persona emprendedora?

Considero que mi emprendimiento hasta ahora ha consistido en aprender diferentes temas sin aparente relación entre ellas como la música, idiomas, y más. En cuanto pude irme de intercambio durante el grado me fui al Reino Unido a aprender y descubrir más, e intento aprovechar todas las oportunidades que se me brindan o voy yo misma a buscarlas, por eso estoy ahora aquí en los Países Bajos. En cuanto al término emprendedor en sí espero poder de aquí unos años comenzar algún proyecto emprendedor.

¿Cree que podrá trabajar en Castelló o en España o que se tendrá que ir al extranjero?

Es incierto, hasta ahora creo que sí pero no puedo asegurar mis perspectivas con certeza.