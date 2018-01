Aerocas y empresarios se alían para incrementar la llegada de turistas y esperan nuevos chárter en 2019

Aeropuerto de Castelló, Generalitat (titular de la base) y empresarios turísticos se han aliado para lograr el reto de espolear la llegada de turistas internacionales a la provincia. En este sentido, han conveniado un plan de acción estratégico que prevé un incremento de las campañas de promoción en el extranjero y la participación de Castelló en las principales ferias del sector.

«El aeropuerto no es un fin en sí mismo, o es un instrumento para mejorar la economía o no sirve; y hoy por hoy, el primer sector con capacidad para aprovecharlo es el sector turístico, ya que no se pueden transportar ladrillos y naranjas avión», explicó ayer en rueda de prensa el portavoz del Club de Producto de Introducing Castelló, junto al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el director general de la sociedad pública del aeropuerto, Joan Bernat Serafí.

Según Gallego, hay negociaciones en marcha con diferentes operadores con el objetivo de conseguir nuevos vuelos chárter con Castelló a partir de 2019. Sostuvo que Castelló empieza una labor que otros destinos arrancaron hace 25 años».

El director general de Aerocas consideró que el aeropuerto debe jugar un papel importante como animador del sector turístico de Castelló. Serafí Bernat avanzó que en varias semanas se presentará un plan estratégico del aeropuerto,y descartó su uso por empresas de los sectores cerámicos y citrícolas por el alto coste económico que comportaría el transporte.

Alemania en el horizonte

Esta campaña conjunta incidirá en mercados emergentes como Bulgaria, Rumanía, Rusia y Polonia; y en maduros como Reino Unido o Francia, siendo un objetivo fundamental, aseveró Gallego, Alemania. A los operadores internacionales, Castelló, indicó, presentará paquetes combinados de cultura, gastronomía y playa para meses fuera de temporada (marzo o noviembre. «Jugar al sol y playa solo es un error», agregó.

Este programa está dotado con 310.000 euros, aportados por el Consell, de los que 250. 000 corresponden a un convenio firmado entre Aerocas y el Club de Producto. Contempla nuevas misiones comerciales, acciones de comarketing, encuentros de trabajo a la asistencia a eventos o ferias internacionales.