Niños y padres de La Llosa esperan desde hace dos años la reforma del colegio

Los niños, padres y maestros de La Llosa hace dos años que esperan que la Generalitat Valenciana reforme el colegio de la localidad. Como explicó ayer el consistorio, en noviembre de 2016 la Generalitat se comprometió a ejecutar la reforma y desde entonces las obras no han llegado. Primero la Generalitat dijo que las haría en el verano de 2017 y luego en las vacaciones navideñas. Pero nada de eso se ha cumplido.

Esta situación ha conllevado a que el ayuntamiento del municipio se haya hecho cargo de la reparación de la caldera de calefacción. En la última reparación el ayuntamiento ha aportado más de 1.200 ? para que funcione bien.

En noviembre de 2016 el director territorial de Educación, Robert Roig, se comprometió a la reforma del centro. Lo hizo con un documento firmado con el alcalde de La Llosa, Ximo Llopis y, en aquella ocasión, el ayuntamiento accedió a la petición de la Generalitat para colaborar en el pago de las obras, pese a que no son de su competencia. El consistorio lamentó ayer que hasta la fecha no ha llegado ni un euro de la administración autonómica. Pese a estar el proyecto redactado, el Consell no las ha ejecutado y el ayuntamiento tampoco ha podido realizar su parte del proyecto ante la inacción de la administración autonómica.

Por otra parte la Generalitat se ha denegado una ayuda para hacer accesible el centro. Desde hace tres años se están denegando estas ayudas que mejorarían la accesibilidad de personas con discapacidad

Por último, desde el Ayuntamiento de La Llosa se lamenta que la Generalitat esté filtrando documentos al PSOE de la localidad, documentos que, por otra parte, ponen de manifiesto que el Consell no ha invertido en este centro que tiene 25 años.