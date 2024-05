El valencià que ha aconseguit portar Irlanda a la final d’Eurovisió

Eurovisió ja coneix els deu primers classificats, que se sumaran als big five (Alemanya, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit) i a Suècia com a amfitriona. Concretament, Sèrbia, Portugal, Eslovènia, Ucraïna, Lituània, Finlàndia, Xipre, Croàcia, Irlanda i Luxemburg han aconseguit fer-se lloc per a la gran final que se celebra este dissabte al Malmö Arena. Entre estes candidatures, una té segell valencià.

L’escenògraf valencià Sergio Jaén, amb només 22 anys, ha sigut l’encarregat de crear la posada en escena d’Irlanda, que, des del primer moment, va captivar tots els presents i els espectadors, que no van dubtar a proporcionar-li el seu vot. La proposta de l’artista Bambie Thug ha aconseguit classificar el seu país, que no havia estat en la final d’Eurovisió des del passat 2018 a Lisboa. A més, la proposta, que porta com a títol “Dommsday Blue”, es troba entre les cinc cançons favorites per a guanyar este certamen.

La posada en escena es basava en la cantant, vestida de negre amb unes banyes que sobreeixien pels seus muscles i amb el rostre pintat de blanc, la qual estava envoltada d’un cercle de veles i acompanyada per un ballarí de ballet que simulava ser un centaure. Per a sorpresa dels espectadors, l’artista va canviar durant l’actuació el seu vestuari pels colors de la bandera trans per a donar suport a la diversitat i la inclusió que representa com a artista no binària.

“Resposta aclaparadora”

Fa uns dies, el valencià assenyalava a Levante-EMV que l’objectiu d’Irlanda era “sorprendre Europa” a través del fil narratiu de la cançó. El mateix Jaén qualificava la posada en escena com “una proposta molt potent”, en la qual simulaven un videoclip en directe.

Després d’aconseguir classificar-se per a la gran final, el coreògraf ha assenyalat este matí a Levante-EMV que el seu equip encara està assimilant la victòria. “Ha sigut molt aclaparador”, recalca. El pròxim objectiu el tenen clar: aconseguir el micròfon de cristall este dissabte.

