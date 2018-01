Turoperadores extranjeros eluden Castelló porque la gente no «sabe situarlo en el mapa»

Castelló se presenta nuevamente en la feria internacional de turismo de Madrid (Fitur) con el objetivo de posicionarse en los mercados internacionales. La provincia sigue siendo la gran desconocida de la Comunitat Valenciana para el turismo extranjero. De ahí se explica que solamente el 20 % de los viajeros de Castelló son extranjeros. Turoperadores internacionales que participan en Fitur admiten que la marca Castelló carece de proyección y que por este motivo no la incluyen en sus circuitos de viaje. Una muestra de ello se constata en las impresiones trasladadas a este diario por la agencia China Internacional Travel, que afirma que ha llevado grupos de turistas del gigante asiático a Marina d´Or que no sabían que este complejo se encuentra en Castelló. «Pensaban que estaba por València, subraya.

Dichas empresas consideran que Castelló necesita impulsar campañas de promoción en los países en colaboración con agentes locales. El operador chino revela que entabló hace varios años contacto con la diputación para una inversión en promoción y que desde entonces no ha tenido noticias. China Internacional Travel destaca, en cambio, el esfuerzo realizado por el grupo castellonense de Marina d´Or. «Es conocido en China porque ha hecho una promoción fuerte», resaltan desde la agencia china.

Wamos, un operador nacional que contrata flujos de viajeros de Latinoamérica y Europa, también elude el destino de Castelló en sus rutas. «La gente no sabe situar la provincia en el mapa», sostiene Wamos, que añade que Castelló tiene el añadido de que se ubica muy próximo a dos destinos consolidados como València y Barcelona. Wamos recuerda, no obstante, que València hizo en su día una campaña de publicidad «porque antes la gente tampoco tenía claro si ir».

Para los turoperadores, Castelló necesita promover actuaciones de marketing intensivas, tanto por parte de administraciones como de empresas. «Producto Propio somos una empresa receptora que incorporamos clientes de Latinoamérica y no integramos Castelló porque nadie nos lo ha pedido», afirman desde esta firma.

Go Global Travel, que se dedica a adquirir productos de hoteles que distribuyen en agencias de viajes, también cree que estas acciones promocionales podrían despegar la imagen de Castelló, una opinión que comparte Giamundo, un operador italiano que trabaja con València, Barcelona o Alicante.

Objetivo: desestacionalizar

Empresarios y Generalitat intentan desde hace dos años virar esta situación. La patronal del sector creó en 2016 el Club de Producto Introducing Castelló, que tiene la misión de expandir la marca de Castelló. «El mercado nacional ha ido muy bien, pero no saldremos de la estacionalidad si no ampliamos las visitas internacionales», afirma el portavoz de Introducing Castelló, Javier Gallego. «Han de entrar más inversiones en acciones de marketing», insiste Gallego, que también cree que es imprescindible aunar las diferentes actuaciones de promocionan que impulsan los diferentes agentes turísticos. «El operador internacional nos transmite que no puede poner Castelló en un catálogo porque sus clientes preguntan su ubicación. Piden unos precios baratos que los hoteles no pueden asumir, y para compensar esta diferencia debe entrar el marketing», remarca el portavoz del Club de Producto. «Hace años le dije a un cargo autonómico de Turismo que no podía reproducir Benidorm en la Comunitat; ahora el Consell trabaja con una línea específica para Castelló», añadió Gallego en la presentación de la campaña conjunta del aeropuerto y el Club. «No basta con decir que tenemos muchas cosas, hay que vertebrarlas y ponerlas en valor», reiteró Gallego, que destacó que Castelló ya ofrece producto y aeropuerto.