La solidaridad del colegio Mestre Canós

Iniciativa. Padres, madres, el Ampa y la dirección del centro Mestre Canós de Castelló logran recaudar el dinero necesario para sufragar el entierro del pequeño Alejandro, que falleció el miércoles tras sufrir un infarto cerebral en la escuela. Los padres cuentan con pocos recursos y no tenían seguro de decesos. El funeral será hoy.

La ciudadanía de Castelló ha vuelto a hacer gala de su gran solidaridad y ha conseguido recaudar el dinero suficiente para costear el funeral del pequeño Alejandro que, con tan solo once años, falleció de manera repentina el pasado martes en el colegio Mestre Canós. Según informaron ayer desde la dirección del centro, la recolecta ya ha finalizado y mañana a las 10.30 horas tendrá lugar el sepelio en el Tanatorio de la avenida Hermanos Bou.

El niño, de tan solo once años, sufrió un infarto cerebral el pasado lunes mientras estaba en la escuela. Una ambulancia se trasladó al centro donde el menor recibió las primeras atenciones del personal sanitario y, rápidamente, fue trasladado al Hospital General Universitari de Castelló, donde falleció finalmente. Sus padres decidieron donar los órganos del menor, después de que fuera desconectado de la máquina que lo mantenía con vida. El menor era jugador Alevín del Club Castellón Fútbol Sala y desde el club deportivo informaron ayer que, tras varios días en el hospital, y ante la imposibilidad de recuperar sus funciones, el miércoles, los médicos y la familia tomaron «la difícil decisión» de desconectarlo de los aparatos que le mantienen en estado de coma. «Ante tal desgracia, por si no fuese suficiente, la familia se enfrentaba al reto de tener que afrontar los gastos del funeral», añaden. Al parecer, se trata de una familia con pocos recursos y no contaban con el dinero suficiente ni con la cobertura de un seguro de decesos, circunstancia que hace la situación más difícil.

Es por ello que los padres, madres y el Ampa con el apoyo de la dirección de centro, iniciaron una recolecta para conseguir costear el funeral para el pequeño Alejandro. La recolecta se hizo en el propio colegio Mestre Canós, donde se colocaron varias urnas y, a la hora de la salida, las cinco de la tarde, quien quiso pudo hacer su donativo. Además, también se activó una recogida de dinero a través de una página web donde en el día de ayer figuraban 5.300 euros recogidos. La recolecta se dio ayer por finalizada al conseguir el importe suficiente para el sepelio, que tendrá lugar hoy a las 10.30 horas en el tanatorio de la avenida Hermanos Bou de Castelló.



Desde el Club Castellón Fútbol Sala hicieron una llamada de colaboración para que Alejandro pudiera tener «un entierro digno y su familia pueda conseguir, si es posible, un poco de paz». Asimismo, el Club Castellón Fútbol Sala manifestó sus condolencias a la familia de Alejandro, acompañándola en este momento de profundo dolor. Alejandro, de 11 años. era jugador del equipo alevín CEIP Maestro Canos del Castellón FS. El cuerpo descansa en el Tanatorio de la avenida Hermanos Bou y los actos religiosos se oficiarán hoy en el mismo lugar. «Toda la familia del Club Castellón Fútbol Sala se suma con profundo dolor a la despedida de Alejandro rogando por su eterno descanso y la paz de su alma», comunicaron desde el club.

Aunque se desconoce si el menor sufría alguna patología previa, los infartos cerebrales infantiles a menudo son causados por defectos de nacimiento, infecciones, traumas y trastornos sanguíneos. Un ictus cerebral es la pérdida de las funciones cerebrales producto de interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y que origina una serie de síntomas variables en función del área cerebral afectada.