Auditiva regresa a Vila-real con 13 bandas nacionales de música emergente

El Ciclo de Música Emergente Auditiva ha vuelto a Vila-real por quinta edición consecutiva con 13 nuevas bandas independientes del panorama nacional que se integran en una programación musical que abarca hasta el mes de junio. Tras un primer concierto en enero, el sábado serán los madrileños VOR y los valencianos Gaura Devi los que mostrarán sus creaciones más rompedoras y alejadas de los escenarios más comerciales en la sala Japan Rock Club, a partir de las 19.00 horas.

Hasta el mes de junio le seguirán otros cuatro conciertos. El 3 de marzo será la actuación de Juanita E (Bahía de Cádiz) y Ànteros (Barcelona) quienes se subirán al escenario de la sala, que un mes después, el 7 de abril, acogerá una actuación triple. Los grupos invitados serán, en este caso, Anchord (Girona), Broadbay (llegados desde Brighton, Reino Unido) y Know it all (de Castellón), con un concierto a las 18.00 horas.

El 12 de mayo, la sesión vuelve a su horario habitual de las 19.00 horas, aunque con dos nuevos grupos, como Gambardella (Barcelona) y Gente Mayor (Cádiz). El ciclo cierra sus puertas el 2 de junio con Boneflower y Khmer, de Madrid, a las 22.30 horas.

«Auditiva nos traerá cada mes, hasta junio, grupos muy interesantes procedentes de diferentes puntos de España, de manera que el ciclo se convierte en una manera de conocer a las bandas españolas más influyentes en el campo de la música alternativa», señaló ayer al respecto el concejal de Cultura de Vila-real, Eduardo Pérez.