Onda i Xilxes, prop de les finals de l'AON d'escala i corda

Les finals de la vintena edició del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, gran premi AON, que es jugaran en el trinquet d'Onda els pròxims dies 10 i 11 de febrer, tindran amb quasi total seguretat a dos equips de la nostra provincia. En el cas de quarta A, la formació del club Amics de la Pilota Xilxes B, es possava per davant en la seua eliminatoria de semifinals davant l'equip del CPV Moncada E. El favorable marcador aconseguit pels jugadors de la Plana, 60 per 15, els deixa quasi amb els dos peus en la final de categoría.

En quarta B la sort acompanyava de manera diferent als dos equips semifinalistes del club de Onda. Mentre que el PepsiMax Onda C deixava en 15 als seus rivals de Carlet en la partida jugada com a locals al trinquet de la Plana, la visita del PepsiMax Onda B al trinquet de la Pobla de Vallbona no era gens favorable als seus interesos, ja que només aconseguien sumar dos jocs als seu caseller. Amb aquests resultats l'Onda C quasi es pot donar per classificat. Recordem que les finals del campionat es jugaran en el trinquet municipal d'Onda el cap de semana del 10 i 11 de febrer.