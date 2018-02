El Almazora ya es el equipo más amonestado de la categoría

El Almazora, que con las cinco tarjetas amarillas vistas el domingo en el campo del Atlético Levante alcanza las cien, se convierte en el equipo más amonestado del grupo VI de Tercera División. Número redondo y que supera en seis al segundo conjunto que más veces vio el cartón amarillo, el Silla (94). En tercer lugar aparecen con la misma cifra tanto el Paiporta como el Elche Ilicitano (86). El conjunto almassorense jugará el domingo en el José Manuel Pesudo contra el Torre Levante.

A lo largo de la presente temporada jugadores como Younnes Addar, Rober Jiménez, Carlitos Martínez, José Meseguer, Jonathan Sopeña, Pablo Revert, Chuso Martínez y Cristóbal Racero (ya no está en el equipo), han descanso un fin de semana por acumulación de tarjetas. En el caso del central Blay Andrés, que no jugará el domingo por la quinta amarilla, descansó cuatro encuentros consecutivos por la roja que vio ante el Villarreal C. Y el centrocampista Cristian Navalón es, en estos momentos, el único futbolista apercibido de sanción.