Albiol mantiene el pulso a EUPV de Castelló y arropa a CseM en el ayuntamiento

Marina Albiol, eurodiputada de EU por Castelló, remarcó ayer su apuesta por la definitiva confluencia electoral del partido de izquierdas con la formación de Podemos en la ciudad, el grupo 'Castelló en Moviment' (CseM). La eurodiputada de EUPV dio una vuelta de tuerca al pulso que mantiene con la dirección del colectivo de EUPV de la ciudad y arropó a los ediles de CseM en una rueda de prensa en consistorio castellonense. Albiol, militante de EU del colectivo del Grau, no obstante, precisó que la decisión saldrá una asamblea conjunta de los dos bloques que cohabitan, el del Grau y el de la ciudad de Castelló. Este último insiste en que expulsará a los afiliados con doble militancia.

«Yo puedo hablar por el colectivo de EU del Grau, asamblea a lo que pertenezco. Desde hace tiempo y formamos parte de la asamblea de CSeM y estamos trabajando conjuntamente y aportando nuestra militancia y trabajo conjunto», dijo. « CSeM es el espacio de confluencia que nos representa en Castelló y esta será nuestra línea de futuro, que esta en sintonía con la estrategia de IU, en plano estatal, y de EU del País Valenciano. Es el momento de ir unidos», añadió.

Albiol insistió en que hay dos colectivos EU, el Grau y el de Castelló. «Cada uno puede celebrar sus asambleas y adoptar sus decisiones. Habrá que celebrar una asamblea conjunta, pero no estamos en ese momento, y no tengo ninguna duda de que si desde IU y EU del País Valenciano se está trabajando por la confluencia, al final esa será la decisión, es decir, ir en la misma candidatura para no dividir», aseveró.

La coordinadora de EUPV de castelló, Carmen Carreras, a través de un comunicado oficial, aseguró que el consejo político local «aprobará solicitar la baja administrativa de EUPV de los militantes del Grau que han reconocido en un comunicado público su participación y apoyo a Castelló en Moviment». Carreras minimizó la representación que se atribuye el colectivo de EU del Grau. «Cuando hablamos del colectivo de EUPV del Grau hablamos de un colectivo fantasma» , que buscan «un puesto en las listas electorales para ellos o para sus amigos».

En cuanto al debate sobre la confluencia con CseM, Carreras dijo: «EUPV nunca ha apostado por participar en el elecciones junto a otros actores, pero queremos hacerlos en un plano de igualdad». Sobre la rueda de prensa de Albiol en el Ayuntamiento agregó: «No tiene vergüenza, eso, más que una rueda de prensa seria parece salsa rosa», según recoge su perfil de Facebook.