El entrenador del Olympique rechaza el cartel de «favoritos»

«

Pese a sus últimas tres derrotas en la liga francesa, el entrenador del cuadro local explicó que su equipo ha logrado pasar página y están «listos para hacer un gran partido frente a un gran equipo europeo como es el Villarreal». «Necesitamos más concentración en defensa y ser más disciplinados en las transiciones entre el ataque y la defensa. Tenemos que comenzar mejor nuestros partidos, cambiar esa actitud y rendir a buen nivel durante todo el partido, incluido el tiempo complementario», justificó el preparador del Olympique.

Al ser preguntado sobre una posible alineación inicial para jugar contra el Villarreal, Génésio avanzó que no habrá grandes cambios en el once con el que acostumbra a jugar ya que considera que el encuentro es lo suficientemente importante como apostar de inicio por los mejores jugadores que tenga en la plantilla aunque no les dé descanso en la Liga Europa.