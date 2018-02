Voluntaris per la truita del Palància

Els voluntaris del Programa d´Adopció de Rius (AUR) van estar treballant durant la pasada tardor en diversos punts del riu Palància per tal de recuperar zones de reproducció de la truita comuna. Una tasca en la que, a més, es netejaren també diversos residus sòlids urbans trobats a la llera i a les riberes del riu.

El programa forma part de les activitats de l´associació AEMS Ríos con Vida, que desenvolupa accions directes de restauració ambiental dels rius, en les que involucra a diversos col·lectius de voluntariat. ´Adopta un Río´ porta a terme accions de recuperació i custòdia fluvial, incloent-hi actuacions de neteja i remoció dels llits fluvials productius i de desovament de la ictiofauna, col·locació de dispositius de corrent per a incrementar la heterogneïtat de l´hàbitat en lleres alterades, o protecció de riberes erosionades a través de tècniques de bioingenieria.

En el cas dels treballs duts a terme en la llera del Palància, la tasca ha consistit en la rehabilitació dels fresadors de la truita comuna (Salmo trutta). A més, segons informaren des de l´organització, s´acometeren tasques de neteja gràcies al soport del projecte Libera, patrocinat per Seo-BirdLife i Ecoembes. Després dels treballs, es van dur a terme jornades de seguiment, on es va comprobar que el 90% dels fresadors havíen sigut ocupats per les truites.

Pel que fa a les tasques concretes del projecte, l´objectiu passa per revertir els processos de sedimentació i compactació del sustrat i la qualitat dels seus nius i postes, per a facilitar la seua reproducció i el seu reclutament.

Des de l´associació indicaren que la tasca continuada d´estudi, observació i actuació en l´entorn de l´Alt Palància ha permés diagnosticar els problemes que pateix el riu, així com diferents actuacions per a solventar-los o reduïr-ne l´impacte. En este sentit, una de le actuacions es centra en erradicar una espècie invasosa de truita, com és la truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss). Els activistes han comprobat que l´impacte d´esta població sobre la truita comuna i d´altra fauna aquàtica autòctona. A més, fiquen l´accent en la permeabilització de l´assut de la Fuente del Nano, el manteniment del caudal ecològic en els 8 kilòmetres desviats per formigó en la sèquia major de Sagunt, a Teresa i en plantejar un estudi i execució d´un programa per a eliminar la canya comuna (Arundo Donax) en eixe tram.

Més enllà també insisteixen desde l´associació AEMS Ríos con Vida per a demolir aquells assuts que ja no estàn en ús així com l´optimització i reducció del nombre de concesions, preses i assuts existents. D´esta manera, s´aposta per millorar el sistema de regadiu, tant per les pèrdudes de la xarxa com el seu ús en èpoques marcades com a no utilització.