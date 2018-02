Fonte jugará en el Burriana hasta final de temporada

Rubén Fonte acabará la actual temporada en Regional Preferente y jugando en el equipo de su pueblo: el Burriana. Y no se descarta que sea el que capitanee el ambicioso proycto del club de la Plana Baixa para la campaña 2018-19. Ya trabaja a las órdenes del técnico Ramón Llopis y mañana podría debutar en el Municipal Pichi Alonso contra el Benicarló (17.00 horas). El delantero abandonó la disciplina del Castellón en enero pasado, para que su ficha fuese ocupada por el ariete gerundense Cristian Herrera.

El goleador Fonte, ex jugador del Burriana, Villarreal C, Zamora, Ontinyent, Borriol, Alicante, Levante B, La Roda Acero y el Castellón, se une al proyecto del equipo celeste que, si bien de cara al presente curso liguero tiene prácticamente imposible luchar por la fase de ascenso, la entidad ya piensa en la temporada 2018-19 y, de no surgirle importantes ofertas, podría seguir allí.